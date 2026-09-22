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'옥상옥' 우려 교육활동보호관...오석진, 기존 조직 통합 카드로 '정면돌파'

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  • 오석진 대전교육감이 22일 교육활동보호관 구상을 밝혔다.
  • 기존 조직 통합·재편으로 초기대응 전담체계라 했다.
  • 에듀힐링센터는 상담·회복 맡아 역할을 나눴다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기존 보호체계와 기능 중복 논란…"에듀힐링은 치유·보호관은 초기 대응"
외부 조직 신설 아닌 내부 기능 재편…"교육활동 침해 원스톱 통합 대응"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 오석진 대전시교육감이 기존 교육활동 보호 체계와의 기능 중복 및 비대화 우려를 낳았던 '교육활동보호관'에 대해 외부 조직 신설이 아닌 내부 기능을 재조정한 '통합 컨트롤타워'라고 명확히 선을 그었다.

오 교육감은 사건 발생 초기 즉각 대응하는 '초기대응'(보호관)과 사후 심리 상담·회복을 맡는 '치유센터'(에듀힐링)로 역할을 이원화해 학교 현장의 혼선을 줄이겠다는 구상이다.

오석진 대전시교육감이 22일 교육활동보호관 관련 기자회견을 하고 있다. [사진=대전시교육청] 2026.09.22 nn0416@newspim.com

오석진 교육감은 22일 대전시교육청에서 열린 '교육활동보호관 조직 신설 및 원스톱 동행 시스템 구축' 기자회견에서 교육활동보호관에 외부 인사를 영입하는지, 기존 조직에 또 하나의 조직을 더하는 형태가 아니냐는 <뉴스핌> 질문에 이같이 답했다.

오 교육감은 교육활동보호관 인력 구성에 대해 "우리 자체 내부 구성원"이라며 장학관과 장학사 등을 중심으로 운영한다고 설명했다.

교육감과 부교육감, 관련 부서장 등이 참여하는 지원체계 역시 별도의 외부 조직이 아닌 교육청 내부 인력을 활용해 행정지원과 실무실행 기능을 나눠 담당한다는 구상이다. 특히 '옥상옥' 우려에 대해서는 별도 조직 확대가 아닌 기존 기능의 통합·재편이라는 점을 강조했다.

오 교육감은 "특별히 이 조직을 위해 새롭게 들어오는 것이 아니라 현재 있는 조직들을 통합·정리해 한 팀으로 움직인다고 보면 된다"고 말했다. 이어 "실질적인 조직 보강은 4명 정도"라며 대규모 신규 인력 투입이 아닌 기존 인력 재편에 방점을 찍었다.

교육활동보호관은 오 교육감의 주요 공약 가운데 하나지만 추진 초기부터 기존 교육활동 보호 조직과의 기능 중복과 별도 조직 신설 필요성을 놓고 논란이 이어져 왔다.

대전시의회 교육위원회에서는 기존 에듀힐링센터가 학교 민원 대응과 심리상담, 법률지원 등 교육활동 보호 기능을 수행하고 있는 상황에서 별도의 조직을 만드는 것이 적절한지에 대한 지적이 제기됐다.

별도 조직을 만드는 데 앞서 기존 조직의 기능을 강화하거나 역할을 명확하게 재조정해야 한다는 주문도 이어졌다. 이에 시교육청은 교육활동보호관과 에듀힐링센터의 역할을 초기 대응과 사후 회복으로 구분하고 있다.

오 교육감은 교육활동보호관을 교육활동 침해가 발생했을 때 즉각 대응하는 일종의 '응급실' 역할로, 에듀힐링센터는 이후 심리상담과 치료·회복을 담당하는 체계로 설명했다. 때문에 교육활동보호관의 성패는 기존에 분산돼 있던 기능을 얼마나 효율적으로 묶어 실제 학교 현장의 대응 속도와 지원 효과를 높이느냐에 달릴 것으로 보인다.

오석진 교육감은 "단순히 교사를 위한 정책이 아닌 교육 관련 직원, 학생·학부모 등 모든 대전교육 가족을 위해 꼭 필요한 정책"이라며 "기존 에듀힐링센터가 치유와 회복에 초점을 맞췄다면 교육활동보호관은 침해 발생 초기부터 대응하는 역할을 맡게 된다"고 강조했다.

nn0416@newspim.com

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