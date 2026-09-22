대전 서구의회, 정례회 폐회…지방의회법 제정 촉구안 의결

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2회 추경안·조례안 등 43건 처리

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 서구의회가 2025회계연도 결산 승인안과 2026년도 제2회 추가경정예산안 등 43건의 안건을 처리하고 16일간의 정례회 일정을 마무리했다.

서구의회는 제299회 제1차 제2차 본회의를 열고 결산·추경예산안과 조례안, 동의안 등을 의결했다고 22일 밝혔다.

대전 서구의회가 22일 열린 제299회 제1차 제2차 본회의에서 2026년도 제2회 추가경정예산안 등을 처리하고 폐회했다. [사진=대전 서구의회] 2026.09.22 vincent977@newspim.com

이날 본회의에서는 박용준 의원의 '제2차 공공기관 지방이전, 과학기술·연구개발 기능 대전 선도 배치' 촉구 건의안을 비롯해 가장동~도마동 권역 유등천 파크골프장 조성, 둔산시외버스정류소 하차 정류장 추가 설치, 갈마동 다목적체육관 및 노인복지시설 건립 등을 촉구하는 건의안을 채택했다.

이와 함께 지방의회법 제정과 이륜자동차 교통안전 확보를 위한 후면 무인교통단속장비 확충을 촉구하는 건의안도 의결했다. 각 상임위원회에서 심사한 조례안과 동의안 등을 처리하고 2026년도 행정사무감사계획서도 승인했다.

예산 관련 안건도 의결했다. 2025회계연도 결산 및 예비비지출 승인안과 2026년도 제2회 추가경정예산안, 제1회 기금운용계획 변경계획안 등이 처리됐다.

2026년도 제2회 추가경정예산안 규모는 1조1986억2660만 원으로 당초 예산보다 811억8159만 원(7.26%) 늘었다. 5분 자유발언에서는 노후 공공청사 복합개발과 신중년층 지원, 수의계약 제도 개선, 무인점포 안전관리 등 구정 현안을 놓고 의원들의 정책 제안이 이어졌다.

강정수 의장은 "이번 정례회에서는 결산 심사와 추가경정예산안, 조례안 등 구민 생활과 밀접한 다양한 안건을 심도 있게 논의했다"며 "의결된 정책과 예산이 구민의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 집행기관에서는 사업 추진에 최선을 다해 주길 바라며, 서구의회도 구민의 목소리를 세심하게 살피는 의정활동을 이어가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com