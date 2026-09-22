세종 교육기관 89곳 주차장, 추석 연휴 무료 개방

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9월 24~27일 학교·직속기관 등 대상

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 추석 연휴를 맞아 귀성객과 지역 주민들의 주차 편의를 위해 관내 학교와 직속기관 주차장을 무료로 개방한다.

22일 시교육청에 따르면 오는 24~27일 유치원과 초·중·고등학교 등 관내 교육기관 89곳의 주차장을 개방한다.

세종시교육청 본청 청사 전경. [사진=뉴스핌 DB] 2026.09.22 vincent977@newspim.com

개방 대상 주차장의 위치와 운영 시간 등 자세한 내용은 시교육청 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

주차장 이용자는 긴급 상황에 대비해 연락처를 남겨야 하며, 학교 시설물 훼손과 쓰레기 무단 투기를 하지 않는 등 이용 수칙을 지켜야 한다.

또한 주차 시간을 준수하고 학생들이 이용하는 교육시설인 만큼 안전사고가 발생하지 않도록 주의해야 한다.

정영권 재무행정과장은 "추석을 맞아 고향을 찾는 귀성객과 지역 주민들이 주차 걱정 없이 가족과 함께 편안한 명절을 보내길 바란다"며 "학교 주차장은 학생들이 이용하는 시설인 만큼 안전사고에 유의하고 긴급 상황에 대비해 연락처를 남겨주시길 당부드린다"고 말했다.

vincent977@newspim.com