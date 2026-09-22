압도적 마스터피스 '레베카', 신영숙·옥주현·이아름솔…뉴 시즌 캐스트 공개

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 =뮤지컬 '레베카'가 오는 11월 24일 서울 충무아트센터 대극장에서 개막하는 여덟 번째 시즌의 전체 캐스팅 라인업을 공개했다.



2006년 오스트리아 비엔나에서 초연된 뮤지컬 '레베카'는 이후 전 세계 15개국, 12개 언어로 3200회 이상 공연되며 280만 명 이상의 관객을 사로잡은 글로벌 흥행작이다. 국내에서는 2013년 초연 이후 일곱 번의 시즌을 거치며 누적 관객 100만 명을 돌파, EMK뮤지컬컴퍼니 최초의 밀리언셀러 뮤지컬로 자리매김했다.

한국 초연 당시 '제7회 더 뮤지컬 어워즈'에서 연출상, 무대상, 조명상, 음향상, 여우조연상까지 5관왕을 기록하며 작품성을 인정받은 데 이어, 다수 언론의 뜨거운 호평을 받으며 대한민국 대표 스테디셀러로 사랑받아왔다.



'레베카'는 뮤지컬 '모차르트!', '엘리자벳'의 극작가 미하엘 쿤체(Michael Kunze)와 작곡가 실베스터 르베이(Sylvester Levay)가 영국 작가 대프니 듀 모리에의 동명 소설을 바탕으로 탄생시킨 작품이다. 죽은 아내 레베카의 기억이 지배하는 맨덜리 저택을 배경으로 사랑과 집착, 의심과 비밀이 얽히며 펼쳐지는 서스펜스를 강렬한 음악과 압도적인 무대로 그려낸다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026.09.22 jyyang@newspim.com

맨덜리 저택을 소유한 영국의 최상류층 신사이자, 부인 레베카의 의문스러운 죽음 이후 트라우마에 시달리는 막심 드 윈터 역에는 김우형, 테이, 민우혁이 캐스팅됐다.



이번 시즌을 통해 처음 '레베카'에 참여하는 김우형은 폭발적인 가창력으로 '지킬 앤 하이드', '레미제라블', '아이다', '하데스타운' 등 대극장 뮤지컬의 주연을 도맡아왔다. 또한 섬세한 연기력을 바탕으로 최근 드라마까지 활동 영역을 넓힌 바, 그만의 해석으로 새롭게 그려질 '막심'에 기대가 모인다.



2023년 10주년 공연에서 탄탄한 연기력과 가창력으로 활약한 테이가 다시 한 번 막심으로 돌아온다. '헬스키친', '명성황후' 등 뮤지컬 작품은 물론 콘서트, 방송 등 다방면에서 활약 중인 테이는 아름다운 목소리와 섬세한 연기로 더욱 입체적인 '막심'을 완성하며 한층 깊어진 무대를 선보일 예정이다.



민우혁 또한 '레베카'에 처음으로 합류해 기대감을 더한다. 뮤지컬 '몽유도원', '레미제라블', '영웅', '프랑켄슈타인', '벤허' 등 뮤지컬 대작을 비롯해 드라마, 예능 등 다양한 분야에서 활약하며 폭 넓은 스펙트럼을 펼쳐왔다. 민우혁이 특유의 선 굵은 연기력으로 빚어낼 '막심'에 이목이 집중된다.



맨덜리 저택의 집사이자, 저택 곳곳에 남은 레베카의 흔적을 소중히 간직하려는 댄버스 부인 역은 신영숙, 옥주현, 이아름솔이 맡는다.



독보적인 존재감을 자랑하는 신영숙이 다시 한번 맨덜리로 돌아온다. 2013년 한국 초연부터 단 한 시즌도 빠짐없이 '레베카'와 함께해온 신영숙은 작품의 역사를 함께 써 내려온 대표 배우 중 한 명이다. 매 시즌 강렬한 카리스마와 폭발적인 가창력, 섬세한 감정 연기로 자신만의 '댄버스 부인'을 완성해오며 관객들의 뜨거운 사랑을 받아온 만큼, 이번 시즌 더욱 깊어진 무대로 다시 한번 강렬한 존재감을 각인시킬 예정이다.



옥주현이 다시 한번 '댄버스 부인'으로 무대에 오른다. '옥댄(옥주현 댄버스)'으로 불리며 관객들의 압도적인 지지와 사랑을 받아온 옥주현은 특유의 고혹적인 분위기와 폭발적인 가창력으로 자신만의 '댄버스 부인'을 완성해왔다. 특히 대표 넘버 '레베카(Rebecca) ACT2' 영상은 700만 조회수를 기록하며 큰 화제를 모은 바 있어, 이번 시즌 더욱 깊어질 옥주현의 무대에 기대가 모인다.



뮤지컬 '프리다', '드라큘라' 등을 통해 탄탄한 가창력과 강렬한 연기를 선보여온 이아름솔이 '댄버스 부인'으로 새롭게 합류한다. 이아름솔은2017년 '레베카' 앙상블로 무대에 섰던 만큼 더욱 특별한 서사를 써 내려갈 전망이다. 맨덜리 저택에 남은 레베카의 흔적을 소중히 간직하려고 하는 '댄버스 부인'의 복잡한 감정을 자신만의 해석으로 풀어낼 것으로 기대된다.



순수하고 섬세한 감정을 지녔으며, 우연히 막심을 만나 맨덜리 저택의 새로운 안주인이 된 '나(I)' 역에는 이봄소리, 이지수, 유연정이 출연한다.



뮤지컬 '노트르담 드 파리', '차미', '브론테', '프랑켄슈타인', '서편제' 등에서 아름다운 목소리와 안정적인 연기력으로 관객의 사랑을 받아온 이봄소리가 '나(I)' 역에 도전한다. 강인하면서도 순수한 매력의 이봄소리가 자신만의 색깔을 더해 주체적인 여성 캐릭터를 완성해 나갈 새로운 도전에 기대가 모인다.



2023년 10주년 공연에서 활약했던 이지수가 다시 '나(I)'로 돌아온다. '레미제라블', '웨스트 사이드 스토리', '스위니 토드', '타이타닉' 등을 통해 탄탄한 이력을 쌓아온 이지수는 최근 '엘리자벳'에서 황후 엘리자벳 역을 맡아 한층 성장한 모습을 보여주고 있다. 이번 시즌에는 더욱 깊어진 캐릭터 해석으로 자신만의 '나(I)'를 선보일 전망이다.



뮤지컬 배우로서 탄탄한 필모그래피를 쌓아가고 있는 유연정이 이번 시즌 '나(I)'로 새롭게 합류한다. 그룹 아이오아이, 우주소녀에서 폭발적인 가창력과 아름다운 보이스를 선보여온 유연정은 2022년 뮤지컬 데뷔 이래 '베토벤', '리지' 등을 통해 사랑받았다. '레베카'에서는 사랑하는 막심을 지키기 위해 점차 강인한 여성으로 성장해가는 '나(I)'의 모습을 생생하게 그려낼 예정이다.



레베카의 사촌이자 능글맞은 성격 뒤에 비열한 속내를 감춘 잭 파벨 역은 최민철과 임정모가 맡는다. 2013년 초연 이래 다섯 번의 시즌에 함께한 최민철이 다시 한번 잭 파벨로 돌아온다. 선 굵은 연기와 강렬한 중저음의 목소리로 관객들을 사로잡아온 최민철은 농익은 연기력으로 능글맞고 비열한 잭 파벨을 입체적으로 그려내며, '막심'과 '나(I)'를 서서히 옥죄는 극의 긴장감을 한층 끌어올릴 전망이다.



2023년 '레베카'에 처음 합류했던 임정모가 다시 한번 잭 파벨로 돌아온다. '영웅', '베르테르', '팬텀', '데스노트', '드라큘라' 등 다수의 작품을 통해 섬세한 연기와 탁월한 가창력으로 뮤지컬 팬들에게 얼굴을 알린 바, 이번 '레베카'에서도 능글맞고 비열한 잭 파벨을 입체적인 캐릭터로 그려낼 전망이다.



이 밖에도 '나(I)'의 이전 고용주인 반 호퍼 부인 역에 하은섬과 윤사봉이, 막심의 누나이자 저택에 적응하지 못하는 '나(I)'를 감싸주는 베아트리체 역에 류수화와 홍기주가 출연한다. 베아트리체의 남편 가일스 역에는 제병진이 함께한다.



맨덜리 저택의 관리자이자 막심의 오랜 친구인 프랭크 크롤리 역은 고철순과 임현준이 맡으며, 저택의 보트 보관소 주변을 배회하는 벤 역에는 이종원이 출연한다. 레베카의 죽음을 조사하는 줄리앙 대령 역에는 김현웅과 김주호가 캐스팅돼 극의 긴장감을 더한다.



뮤지컬 '레베카'는 오는 11월 24일부터 2027년 3월 14일까지 충무아트센터 대극장에서 공연된다.

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