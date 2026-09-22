대전교육청, 민·관 협력 '태극기 달기' 문화 확산

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봉사체험교실·NH농협은행, 각 500개 기증

학교·가정 국경일 게양·나라사랑 교육 연계

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 민간단체와 함께 학생들의 가정 내 태극기 게양을 독려하며 국경일 태극기 달기 문화 확산에 나선다.

시교육청은 22일 대전대암초등학교에서 전교생이 참석한 가운데 사단법인 봉사체험교실로부터 가정용 태극기 세트 500개를 전달받는 기증식을 열었다고 밝혔다.

대전시교육청이 22일 대암초등학교에서 사단법인 봉사체험교실로부터 가정용 태극기 세트 500개를 전달받았다. [사진=대전시교육청] 2026.09.22 vincent977@newspim.com

이번 행사는 시교육청이 올해 새롭게 추진하는 '2026 태극기 달기 실천 나라사랑교육'의 첫 행사다. 학교에서 태극기의 의미와 올바른 게양 방법을 배우고, 이를 가정에서 직접 실천하도록 해 국경일 태극기 게양 문화를 확산하는 데 목적이 있다.

이날 권흥주 사단법인 봉사체험교실 회장은 가정용 태극기 세트 500개를 시교육청에 기증했다. 교육청은 기증받은 태극기를 소규모 학교와 민주시민교육 활성화 지원단 소속 학교 등 관내 6개 학교에 우선 배부할 예정이다.

NH농협은행 대전본부도 가정용 태극기 500개 추가 기증에 동참한다. 이에 따라 민간의 태극기 기부가 학생들의 나라사랑교육과 가정 내 실천으로 이어질 것으로 기대된다.

기증식을 진행한 대암초등학교는 전달받은 태극기를 활용해 학생들에게 태극기의 역사적 의미와 올바른 게양 방법을 교육할 계획이다.

학생들은 개천절인 10월 3일과 한글날인 10월 9일 등 다가오는 국경일에 가족과 함께 태극기를 게양하는 실천 활동에도 참여한다. 학교는 학급별 인증과 나눔 활동 등을 통해 학생들의 참여를 독려할 예정이다.

오석진 교육감은 "이번 기증식을 계기로 학생과 학부모가 함께 태극기를 게양하며 나라사랑의 의미를 되새기는 교육공동체 문화가 확산되기를 기대한다"고 말했다.

vincent977@newspim.com