아르코, 10월 7일 '제44회 마로니에여성백일장' 개최

AI 핵심 요약beta
- 아르코가 10월 7일 마로니에여성백일장을 연다
- 시·산문·아동문학 3개 부문서 29명 수상자 뽑는다
- 27일까지 사전접수하며 현장접수도 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김멜라 작가 문학강연·글제 이벤트도 진행
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(아르코)가 오는 10월 7일 오전 10시 서울 대학로 마로니에공원 일대에서 '제44회 마로니에여성백일장'을 개최한다고 22일 밝혔다.
마로니에여성백일장은 신진 창작자를 발굴하고 문학 활동을 지원하기 위해 1983년 시작된 국내 최장수 여성 백일장이다. 아르코가 주최하고 문화체육관광부와 수석문화재단, 동아제약, 동아ST가 후원한다.
올해는 시와 산문, 아동문학(동시·동화) 등 3개 부문으로 진행한다. 현장 심사를 거쳐 총 29명의 수상자를 선정하며 수석문화재단의 후원으로 총 4000만원의 상금을 수여한다. 지난해 열린 제43회 행사에는 역대 최다인 1246명이 참가했다.
참가 신청은 오는 27일까지 문학광장 누리집을 통해 사전 접수할 수 있다. 사전 신청을 하지 못한 참가자는 행사 당일 오전 9시부터 낮 12시까지 마로니에공원 현장접수처에서 신청하면 된다. 사전·현장 접수자 모두 당일 신분증을 지참해야 한다.
백일장과 함께 문학 강연 등 연계 프로그램도 마련된다. 소설집 '제 꿈 꾸세요', '이응 이응' 등을 펴내고 2024년 젊은작가상 대상을 받은 김멜라 작가가 창작 경험과 글쓰기를 주제로 강연한다.
백일장에서 활용할 글제를 제안하는 '제44회 마로니에여성백일장 글제 이벤트'도 오는 27일까지 진행한다. 누구나 문학광장 누리집을 통해 참여할 수 있으며 선정된 글제를 제안한 4명에게 각각 3만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다.
이범헌 아르코 위원장은 "마로니에여성백일장은 여성들의 일상과 시선을 문학 작품으로 승화시켜 온 대한민국 최장수 여성 백일장"이라며 "아직 등단하지 않은 여성 누구나 자신의 숨겨진 감수성을 발견하고, 이를 통해 한국 문학의 토양이 더욱 비옥하게 다져지는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com