추석 연휴 전국 공공주차장 9000여곳 무료 개방

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 22일 추석 연휴 공공주차장 9000여곳 무료개방을 알렸다.
- 무료 개방은 24일부터 27일까지 공공기관·학교 등에서 진행했다.
- 주차장 정보는 23일 오후부터 지도앱과 공유누리서 확인했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 추석 연휴 기간 전국 공공기관과 학교 등이 운영하는 공공주차장 9000여곳이 무료로 개방된다.
행정안전부는 추석 연휴인 오는 24일부터 27일까지 전국 공공기관과 행정기관, 학교 등이 운영하는 공공주차장 9000여곳을 무료로 개방한다고 22일 밝혔다.
무료 개방 주차장 정보는 연휴 전날인 23일 오후부터 공유누리와 네이버지도, 아이나비 에어, 카카오맵, 티맵, 현대·기아차 내비게이션 등 지도·길찾기 서비스를 통해 확인할 수 있다.
연휴 기간 지도·길찾기 앱에서 '추석무료주차장', '명절무료주차장', '명절무료개방주차장', '무료개방주차장', '무료공공주차장' 등을 검색하면 현재 위치나 목적지 주변의 무료 개방 주차장을 찾을 수 있다. 해당 주차장까지 길 안내도 받을 수 있다.
다만 주차장마다 무료 개방 날짜와 운영시간, 야간 개방 여부 등이 다르기 때문에 방문 전 세부 정보를 확인해야 한다.
무료 개방 주차장에 대한 자세한 정보는 23일 오후부터 공유누리 또는 각 지도·길찾기 앱에서 확인할 수 있다.
행안부는 2018년부터 설과 추석 등 명절마다 공공기관과 학교 등의 주차장 개방 정보를 취합해 국민에게 제공하고 있다.
abc123@newspim.com