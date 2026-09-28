전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.28 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[현장 인터뷰] '전체 1순위' 꼬리표 넘어…삼성화재 이윤수 "올해는 확실한 주전으로"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성화재 이윤수가 21일 확실한 주전을 목표로 다짐했다.
  • 전체 1순위 이윤수는 지난 시즌 167득점으로 자신감을 되찾았다.
  • 올 시즌 그는 리시브·블로킹까지 보강해 자리 굳히기에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[용인=뉴스핌] 남정훈 기자 = 기대가 컸던 만큼 기다림도 길었다. 삼성화재 아웃사이드 히터 이윤수는 이제 '전체 1순위 유망주'라는 이름을 넘어 확실한 주전으로 자신의 가치를 증명하려 한다.

이윤수는 2023-2024시즌 신인드래프트에서 전체 1순위로 삼성화재의 선택을 받았다. 경기대 2학년을 마치기도 전에 얼리 드래프트에 도전한 이윤수는 197㎝의 큰 신장에서 나오는 높은 타점과 빠른 스윙을 앞세워 대학 최고의 아웃사이드 히터 중 한 명으로 평가받았다. 삼성화재도 주저하지 않고 가장 먼저 그의 이름을 불렀다.

[용인=뉴스핌] 지난 시즌 확실히 스텝업한 삼성화재 이윤수가 경기도 용인에 위치한 삼성 트레이닝 센터에서 인터뷰 후 사진을 찍기 위해 포즈를 취하고 있다. [사진 = 남정훈 기자] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

하지만 프로의 벽은 생각보다 높았다. 첫 두 시즌에는 각각 4, 14경기를 뛰며 기대만큼 출전 기회를 잡지 못했다. 전체 1순위라는 타이틀은 어느 순간 자부심보다 부담에 가까워졌다. 보여줘야 한다는 마음은 컸지만 결과가 나오지 않으면서 자신감과 의욕까지 떨어졌다.

이윤수는 "첫 번째, 두 번째 시즌에는 일찍 드래프트돼 왔는데 많이 보여드리지 못했다"라며 "결과도 나오지 않으니까 자신감도 많이 떨어졌고 의욕도 떨어져 있었다"라고 돌아봤다.

변화가 찾아온 것은 지난 시즌이었다. 프로 세 번째 시즌을 맞은 이윤수는 처음으로 꾸준한 출전 기회를 받으며 167득점을 기록했다. 개인에게는 한 단계 올라선 시즌이었지만 팀은 최하위에 머물렀다. 긴 연패와 가라앉은 분위기를 처음부터 끝까지 견뎌야 했다.

그래서 이윤수에게 지난 시즌의 의미는 단순히 출전 경기와 득점이 늘어난 것에 그치지 않는다. 이윤수는 "프로에 와서 그렇게 많은 경기에 출전한 게 처음이었다. 팀이 많이 힘들었기 때문에 그런 암울한 상황이 계속될 때 멘털적으로 어떻게 버텨야 하는지, 또 그런 상황이 계속되지 않게 선수들이 어떻게 뭉쳐야 하는지를 많이 배웠다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 지난 시즌 후반기 주전으로 뛰며 좋은 모습을 보여준 이윤수. [사진= KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

무엇보다 잃어버렸던 자신감을 조금씩 되찾았다. 잘되지 않는 날도 있었지만 자신의 공격이 통하고 팀에 힘을 보태는 순간도 늘었다. 이윤수는 "첫 두 시즌과 비교하면 지난 시즌에 자신감을 많이 되찾았다"라며 "그래서 이번 시즌에는 더 잘해야겠다는 생각을 하고 있다"라고 말했다.

시즌 후반에는 책임감까지 달라졌다. 주축 아웃사이드 히터 김우진이 부상으로 이탈하면서 이윤수와 이우진이 선발로 코트에 나서는 시간이 늘었다. 단순히 기회를 기다리는 백업 선수가 아니라 공 하나를 책임져야 하는 선수가 됐다.

이윤수는 "(김)우진이 형이 다치면서 팀 분위기가 더 가라앉았다"라며 "제가 이우진보다 먼저 프로에 왔고 형이니까 서로 힘이 되고 시너지를 내기 위해 이야기를 많이 했다"라고 설명했다.

이어 "공 하나가 올라왔을 때 더 책임감을 갖고 때려야겠다고 생각했고 리시브 하나도 더 책임감 있게 받아야겠다는 마음으로 경기에 들어갔다"라고 덧붙였다.

당시 고준용 감독대행의 주문은 단순했다. "생각하지 말고 네 플레이를 해라." 고 대행은 이윤수가 코트에 들어갈 때마다 연습해온 것을 믿고 자신 있게 플레이하라고 주문했다. 출전 경험과 지도자의 믿음이 쌓이면서 움츠러들었던 전체 1순위의 자신감도 조금씩 돌아왔다.

[서울=뉴스핌] 지난 시즌 후반기 주전으로 뛰며 좋은 모습을 보여준 이윤수. [사진= KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

물론 아직 해결해야 할 숙제는 명확하다. 첫 번째는 리시브다. 지난 시즌 상대 팀들은 이윤수를 향해 끊임없이 목적타 서브를 넣었다. 처음에는 리시브가 흔들릴 때마다 자신이 혼자 해결해야 한다는 부담을 느꼈다. 하지만 많은 경기를 뛰면서 실수 이후 빠르게 털어내는 방법부터 배웠다.

새 시즌에는 시스템도 달라진다. 토미 틸리카이넨 감독 체제에서는 특정 선수에게 목적타가 집중되더라도 리시브 위치를 바꾸며 서로 부담을 나눌 수 있도록 준비하고 있다.

이윤수는 "예전에는 리시브가 안 되면 목적타를 저 혼자 감당해야 한다고 생각했다"라며 "이번 시즌부터는 서로 자리를 바꾸면서 받을 수 있기 때문에 온전히 혼자 감당하지 않아도 된다는 생각이 들어 조금 편해졌다"라고 말했다.

훈련량도 상당하다. 오후 3시 팀 훈련이라면 아웃사이드 히터들은 30분 일찍 나와 리시브부터 시작한다. 오전 웨이트 트레이닝만 예정된 날에도 리시브 훈련을 따로 소화한 뒤 웨이트에 들어갈 정도다.

197㎝의 신장과 높은 타점이라는 확실한 무기를 갖고 있지만 이윤수는 그것만으로 만족하지 않는다. 이윤수는 "아웃사이드 히터는 공격, 서브, 블로킹, 리시브를 모두 잘해야 한다고 생각한다. 그중에서도 지금 제게 가장 중요한 것은 리시브다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 지난 시즌 후반기 주전으로 뛰며 좋은 모습을 보여준 이윤수. [사진= KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

공격도 강하게 때리는 것만 고집하지 않는다. 블로커의 손을 이용하거나 상황에 따라 연타와 페인트를 섞는 등 득점 확률을 높일 수 있는 기술을 익히고 있다. 틸리카이넨 감독이 강조하는 스피드 배구와도 맞닿아 있다.

새로운 시스템에 적응하는 과정은 쉽지 않았다. 이윤수는 "처음에는 해보지 않았던 것들이라 많이 삐걱거렸다"면서도 "하면 할수록 좋아지고 있고 앞으로 더 좋아질 수 있다고 생각한다"라고 말했다.

지난해와 비교하면 훈련의 '양'은 오히려 줄었다고 느낀다. 대신 질과 집중도가 높아졌다. 코트 위에서 선수들이 지켜야 할 약속이 세밀해졌고 하나의 플레이에서도 정해진 움직임을 정확하게 수행해야 한다.

새롭게 합류한 베테랑 세터 유광우의 존재도 도움이 되고 있다. 상대 팀에서 바라보던 유광우와 직접 호흡을 맞춰본 느낌은 달랐다. 빠른 토스에서도 정확성을 유지하고 상대 블로킹을 흔드는 능력이 눈에 들어왔다.

이윤수는 "같은 팀에서 해보니까 진짜 잘한다고 느껴진다. 상대 블로킹을 속이면서도 공이 정확하게 온다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 지난 시즌 후반기 주전으로 뛰며 좋은 모습을 보여준 이윤수. [사진= KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

유광우가 합류한 뒤 이재현, 박준서, 박태성 등 기존 세터들도 토스 스피드를 끌어올리고 있다. 팀 전체가 틸리카이넨 감독이 원하는 빠른 배구에 맞춰 변하고 있다.

외국인 선수 펠리페 호키와도 호흡을 만들어가는 중이다. 장신 공격수인 호키의 높이를 최대한 살릴 수 있도록 세터들이 토스부터 조율하고 있고, 밝은 성격 덕분에 선수단에도 빠르게 녹아들었다.

이제 이윤수는 프로 4년 차다. 전체 1순위라는 말 뒤에 숨어 가능성만 이야기하기에는 적지 않은 시간이 흘렀다. 이윤수 역시 매 시즌이 중요하다고 말하면서도 결국 이번 시즌 더 많은 것을 보여줘야 한다는 사실을 알고 있다.

목표도 분명하다. 리시브와 블로킹, 공격 등 아웃사이드 히터에게 필요한 여러 지표에서 자신의 이름을 상위권에 올리는 것. 그리고 무엇보다 '확실한 주전'이 되는 것이다.

[서울=뉴스핌] 지난 시즌 후반기 주전으로 뛰며 좋은 모습을 보여준 이윤수. [사진= KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

전체 1순위로 프로에 들어왔지만 첫 두 시즌은 기다림의 시간이었다. 세 번째 시즌에는 비로소 코트에서 실패하고 버티며 자신감을 되찾았다.

네 번째 시즌은 다르다. 이제 이윤수가 원하는 것은 가능성을 인정받는 일이 아니다. 높은 타점의 공격에 안정적인 리시브와 수비까지 더해 삼성화재가 믿고 한 자리를 맡길 수 있는 아웃사이드 히터로 자리를 잡아야 한다.

"확실한 주전으로 뛰는 게 목표다." 전체 1순위라는 과거의 타이틀이 아니라 코트 위의 결과로 자신의 이름을 다시 증명해야 할 시간이 이윤수에게 다가오고 있다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
사진
女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동