심수봉, 김다현 저격 논란에 직접 사과 "입이 열 개라도 할 말 없다"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 심수봉이 후배 가수 김다현을 공개적으로 언급한 발언으로 논란이 불거지자 직접 사과했다.

심수봉은 21일 공식 홈페이지에 사과문을 게재하고 "지난 20일 저는 많은 사람이 지켜보는 지방의 한 트로트 축제 무대 위에서 말 그대로 실언을 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 심수봉 [사진=MBN] alice09@newspim.com

심수봉은 "평소 가요에 대한 걱정과 근심이 있었고 행사가 있던 당일에는 행사장 소음으로 인해 큰 스트레스가 있었던 것도 사실"이라며 "그러나 모두가 웃고 즐겨야 할 트로트 축제 현장에서 적절치 않은 순간에 상식을 벗어난 말로 뱉어진 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 사과했다.

이어 "무엇보다 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다"라면서도 "그럼에도 어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"고 했다.

김다현과 가족에게도 직접 사과했다고 밝혔다. 심수봉은 "저는 김다현 양과 가족에게 깊은 사과의 뜻을 전했고 그 과정에서 부친에게 김다현 양이 콘서트에서 '백만송이 장미'를 피아노 치며 불렀다는 얘기를 듣고 '얼마나 연습을 했을까?' 생각하니 눈시울이 뜨거워졌다"고 전했다.

그러면서 "이 사과문을 통해 김다현 양과 팬클럽, 행사를 위해 애쓴 모든 관계자에게도 깊은 유감과 사과의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.

끝으로 심수봉은 "트로트 축제 당일 공연을 보러온 많은 참가자들에게는 진심으로 미안하다, 넓은 마음으로 용서 바란다"고 말했다.

이어 "끝으로 땀 흘려 일하는 농민들의 지역축제인 진안홍삼축제는 이번 트로트 행사와 전혀 관계가 없다는 점, 분명하게 말씀드린다"고 강조했다.

앞서 심수봉은 지난 20일 열린 '2026 진안고원 트로트 페스티벌' 무대에서 "저 앞에 노래를 부른 (가수가)내 머리를 어지럽게 했다"라며 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다, 노래를 듣고 있으면 너무 힘이 들어서 얘기한다"라고 언급했다.

이어 "노래라는 건 그렇게 함부로 하는 것이 아니다, 인생 경험도 해보고 고생도 해보고 찾아오신 분들을 위로해 주는 음악이 그렇게 쉬운 게 아니다"라고 덧붙였다.

당시 심수봉의 앞 순서에는 김다현이 무대에 올랐던 것으로 알려지면서 해당 발언을 두고 논란이 일었다.

moonddo00@newspim.com