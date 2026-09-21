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생산능력 확충 나선 반도체 소부장 기업들…자금 조달안 갈렸다

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AI 핵심 요약

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  • 심텍·티에스이·유진테크가 21일 반도체 증설투자를 밝혔다
  • 심텍은 2742억 시설투자, 티에스이는 1000억 CB 발행했다
  • 유진테크는 864억 투자에 현금여력 충분해 자체자금으로 버텼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

심텍 2742억 투자, 현금 911억…외부조달 가능성
티에스이 0% CB 1000억, 유진테크 유동성 3439억
주가는 엇갈려도 기관 순매수, 외국인은 3사 모두 매도

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 반도체 수요 확대에 대응해 코스닥 반도체 소재·부품·장비 기업들이 생산능력 확충에 나서는 가운데 투자 재원을 마련하는 방식은 기업별로 엇갈리고 있다.

심텍은 보유 현금을 크게 웃도는 시설투자를 결정하며 외부조달 가능성을 열어둔 반면 티에스이는 1000억원 규모 전환사채(CB)를 선제적으로 발행했다. 유진테크는 투자액의 약 4배에 이르는 현금성 자산과 금융상품을 보유해 상대적으로 자체 자금 활용 여력이 큰 것으로 나타났다.

투자 및 자금조달 발표 이후 주가 흐름도 종목별로 달랐지만 수급에서는 공통점이 나타났다. 심텍 주가는 상승한 반면 티에스이와 유진테크는 하락했지만 세 종목 모두 기관이 순매수하고 외국인이 순매도했다. 기관 가운데서는 자산운용사 등 투신권의 매수세가 두드러졌다.

◆ 심텍, 2742억 시설투자…내부유보금·외부조달 병행

21일 금융감독원 전자공시시스템 등에 따르면 지난달 25일 인쇄회로기판(PCB) 업체 심텍은 인공지능(AI) SOCAMM 모듈 기판과 고다층 미세회로공법(MSAP) 기판의 생산능력을 확대하기 위해 2742억원 규모의 신규 시설투자를 결정했다.

[AI 일러스트=설희 기자]

투자 규모는 반기 말 회사가 보유한 현금및현금성자산을 크게 웃돈다. 심텍의 지난 6월 말 연결 기준 현금및현금성자산은 910억6000만원 수준이다. 상반기 영업활동현금흐름도 473억3000만원 순유출을 기록했다.

회사는 시설투자 재원을 내부유보자금 또는 외부조달을 통해 충당할 예정이라고 밝혔다. 이에 따라 향후 2742억원 가운데 자체자금과 외부자금이 각각 어느 정도 투입될지가 관건이다.

◆ 티에스이, 현금 있어도 1000억 CB…유진테크는 무차입 증설

반도체 검사장비 및 부품업체 '티에스이'는 지난 7월 1000억원 규모 CB를 발행했다. 이 가운데 500억원은 프로브카드 생산 장비와 시설에, 나머지 500억원은 수요 대응을 위한 인건비 등 운영자금에 사용한다.

지난 6월 말 연결 기준 현금및현금성자산은 1167억5000만원, 단기금융상품은 99억6000만원으로 합계 약 1267억원을 보유했다. 상반기 영업활동현금흐름도 298억6000만원 순유입을 기록했다.

티에스이는 이 같은 현금 여력에도 외부자금을 추가로 확보했다. CB의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환가액은 23만8664원으로 전환 가능한 주식은 41만8999주다. 기존 발행주식 총수 대비 3.79% 수준이다. 현금 이자 부담 없이 자금을 확보한 대신 향후 전환 시 기존 주주의 지분 희석 가능성이 있다.

반도체 장비업체 '유진테크'는 지난 9일 제조 및 연구시설 확충에 864억원을 투자한다고 공시했다.

지난 6월 말 연결 기준 현금및현금성자산은 약 902억원, 장단기금융상품은 2537억원으로 합계 3439억원에 달한다. 투자액의 약 4배 규모다. 차입금과 사채는 없고 상반기 영업활동현금흐름도 721억6000만원 순유입을 기록해 상대적으로 자체 자금 활용 여력이 큰 것으로 나타났다.

◆ 주가 방향 달라도 기관은 3사 모두 순매수

시설투자와 자금조달 발표 이후 주가 움직임은 기업별로 달랐다. 반면 투자자별 수급에서는 세 종목 모두 기관이 순매수하고 외국인이 순매도하는 공통적인 흐름이 나타났다.

[AI 일러스트=설희 기자]

한국거래소에 따르면 심텍은 2742억원 규모 시설투자를 공시한 지난달 25일부터 이달 18일까지 기관이 약 469억6000만원을 순매수했다. 외국인은 542억8000만원을 순매도했고 개인은 64억2000만원을 순매수했다. 같은 기간 심텍 주가는 11만6900원에서 12만5700원으로 7.5% 상승했다.

티에스이는 1000억원 규모 CB 발행을 공시한 7월 10일부터 이달 18일까지 기관이 780억9000만원을 순매수했다. 외국인은 686억1000만원, 개인은 123억1000만원을 각각 순매도했다.

주가는 같은 기간 26만9500원에서 24만3000원으로 9.8% 하락했다. 다만 7월 30일 14만3600원까지 떨어진 뒤 이달 10일 30만6500원까지 반등하는 등 기간 중 변동폭이 컸다.

유진테크도 864억원 규모 제조·연구시설 투자를 발표한 이달 9일부터 18일까지 기관이 631억9000만원을 순매수한 반면 외국인은 611억9000만원을 순매도했다. 개인도 11억2000만원 순매도했다. 같은 기간 주가는 14만5200원에서 13만8000원으로 약 5% 하락했다.

기관 가운데서는 자산운용사 등 투신권의 매수세가 두드러졌다. 각 공시일부터 이달 18일까지 투신은 심텍을 1286억7000만원, 티에스이를 1226억9000만원, 유진테크를 611억7000만원 각각 순매수했다. 금융투자와 사모, 연기금 등 일부 기관이 매도 우위를 보이면서 투신의 순매수 규모는 기관 전체 순매수액을 웃돌았다.

증권가에서도 반도체 업황 호조에 따른 설비투자 확대가 이어질 것으로 보고 있다. 김록호 하나증권 연구원은 "메모리 업황은 여전히 매우 견조한 흐름을 이어가고 있다"며 "반도체 업체들의 대대적 증설 속에 장비 시장 전망치는 지속 상향됐다"고 설명했다. 이어 "반도체 업체들의 대규모 증설 러시 속에 장비 업체들의 클린룸 및 부품 확보 여부가 중요해질 수 있다"고 분석했다. 

winter1004@newspim.com

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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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