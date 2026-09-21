인천 용유지역 도시개발사업 본격화…행정타운·주거 기반시설 확충

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 21일 용유2 도시개발구역을 지정해 고시했다.
- 영종구가 시행자로 참여해 환지 방식으로 450억원을 투입한다.
- 행정타운과 주거시설을 조성하고 도로·공원을 확충한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =대규모 개발사업이 잇따라 무산되며 장기간 개발에 어려움을 겪어온 인천 용유지역의 도시개발사업이 본격화된다.
인천시는 21일 '용유2 도시개발구역 지정 및 개발계획'을 수립·고시했다고 밝혔다.
용유지역은 지난 2003년 이후 에잇시티와 노을빛타운 등 대규모 개발사업이 잇따라 무산되면서 지난 2018년 경제자유구역에서 해제됐다.
이 곳은 개발사업으로 장기간 토지이용 규제가 이어져 주민들의 재산권 행사가 제한되고 도로와 공원 등 기반시설 부족으로 정주환경도 악화돼 왔다.
이번 용유2 도시개발사업은 영종구가 직접 사업시행자로 참여하며 환지 방식으로 진행되며 450억원 가량이 투입된다.
용유2 도시개발지역은 행정타운과 주거시설이 조성되고 도로와 공원 등 도시 기반시설도 확충된다.
인천시는 지난해 9월 당시 중구의 구역 지정 승인 요청 이후 관계기관 협의와 도시계획위원회 심의 등을 거쳐 사업 추진을 위한 행정절차를 마무리한 상태다.
인천시 관계자는 "오랜 기간 규제로 제약받아 온 주민들의 재산권을 실질적으로 보호하고 기반시설 부족 문제를 해결하는 계기가 될 것"이라며 사업이 조기에 마무리될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com