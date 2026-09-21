서강준, 눈빛 하나로 완성한 '너 말고 다른 연애' 남궁호 서사

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 서강준이 섬세한 눈빛과 깊어진 감정 연기로 '너 말고 다른 연애' 속 남궁호의 서사를 더욱 짙게 그려내고 있다.

서강준은 지난 20일 방송된 '너 말고 다른 연애' 4회에서 남궁호 역으로 분해 매 장면 인물의 감정을 세밀하게 포착한 연기로 시청자들의 몰입을 이끌었다. 남궁호의 감정에 깊이 스며든 서강준은 캐릭터가 느끼는 감정의 결을 고스란히 표현하며 장면마다 깊은 여운을 남겼다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 너 말고 다른 연애 서강준. [사진=너 말고 다른 연애 방송화면] 2026.09.21 moonddo00@newspim.com

이날 방송에서 남궁호는 이미도(안은진)와의 결혼을 준비하며 그녀의 영화에 대한 꿈을 지켜주기 위해 자신만의 방식으로 배려하고 응원했다. 이미도의 행복을 위해 기꺼이 자신의 것을 내려놓고 헌신하며 묵묵히 곁을 지키는 남궁호의 진심은 서강준의 차분한 말투와 부드러운 눈빛을 통해 더욱 진정성 있게 전달됐다.

그런가 하면 박수아(조아람)를 둘러싼 위기에서는 전혀 다른 얼굴을 드러냈다. 위험에 처한 박수아를 구하기 위해 괴한과 거침없이 맞서며 단숨에 분위기를 뒤집었다. 서강준은 단단한 표정과 흔들림 없는 눈빛으로 위험한 상황 앞에서도 주저하지 않는 남궁호의 모습을 그려내며 앞선 분위기와는 확연히 다른 에너지를 발산했다.

이 과정에서 매 장면 달라지는 서강준의 눈빛은 남궁호의 감정을 더욱 선명하게 드러냈다. 이미도의 꿈을 응원하는 장면에서는 꿈을 포기해야 했던 자신의 과거를 떠올리며 복합적인 감정을 머금은 눈빛을 보이는가 하면, 괴한의 위협에서 벗어난 박수아를 향해서는 걱정과 안도가 교차하는 눈빛으로 인물의 미묘한 감정 변화를 섬세하게 표현했다. 또한 과거 회상 장면에서는 섬으로 도망쳐온 박수아를 바라보며 그의 아픔을 헤아리는 듯 따뜻한 시선을 보내는 동시에 자신의 꿈을 이해하는 박수아를 마주한 순간에는 복잡한 심경을 눈빛에 담아내며 단숨에 보는 이들을 감정에 이입하게 만들었다.

특히 남궁호의 아픈 가정사가 담긴 에필로그에서는 서강준의 깊어진 감정 연기가 더욱 빛을 발했다. 오랜 시간 품어온 상처와 분노를 쉽게 꺼내지 못한 채 담담하게 눌러온 감정을 표정과 눈빛에 차곡차곡 쌓아 올렸다. 마침내 참아왔던 눈물을 흘리는 순간에는 남궁호가 지나온 시간과 그 안에 켜켜이 쌓인 상처가 전해지며 시청자들의 몰입도를 높였다.

이처럼 서강준은 장면과 관계, 상황에 따라 달라지는 감정의 온도를 세밀하게 조율하며 남궁호라는 인물에 완전히 스며든 모습을 보여주고 있다. 연기의 결을 자유롭게 달리하며 캐릭터의 서사를 온전히 흡수한 서강준이 앞으로 남궁호의 이야기를 어떻게 풀어낼지 관심이 모인다.

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