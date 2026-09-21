토마토시스템 투자 美 보험사, CMS 최종 승인

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MCP 텍사스, 10월 가입자 모집, 내년 1월부터 서비스 개시



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토마토시스템이 전략적 지분 투자를 진행한 미국 메드케어 파트너스(MedCare Partners, MCP) 산하 보험사 '메드케어 파트너스 헬스플랜 텍사스(MedCare Partners Health Plan of Texas, MCP 텍사스)'가 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)로부터 2027년도 보험사업에 대한 최종 승인(Full Plan Approval)을 획득했다고 21일 밝혔다.

MCP 텍사스는 지난 9월 11일 CMS로부터 최종 승인을 받았다. 오는 10월 보험 가입자 모집을 시작해 2027년 1월 1일 보험 서비스를 공식 개시할 예정이다.

토마토시스템은 지난해 10월 미국 현지법인 사이버엠디케어(CyberMDCare, CMD)와 공동으로 MCP 지분 5%를 취득했다. 이번 CMS 승인으로 MCP 텍사스의 보험사업이 실제 서비스 단계에 진입하게 됐다.

CMD는 지난 6월 MCP 텍사스와 포괄적 서비스 운영 계약을 체결했다. 계약에 따라 보험 영업과 가입자 관리를 지원하는 '브로커 관리 포털'과 '보험 가입 신청 포털', 디지털 헬스케어 플랫폼 'NOVA(노바)' 등의 통합 운영을 맡을 예정이다.

토마토시스템 로고. [사진=토마토시스템]

브로커 관리 포털과 보험 가입 신청 포털은 보험 상품 판매부터 가입 및 고객 관리까지 보험 운영 전반을 지원한다. NOVA는 가입자의 건강정보를 통합 관리하고 의료진의 건강관리와 진료 의사결정을 지원하는 플랫폼이다.

MCP 텍사스의 보험사업이 시작되면 이들 보험 운영 시스템도 실제 사업 환경에서 활용될 예정이다. 회사 측은 가입자 규모와 서비스 적용 범위가 확대되면 NOVA를 비롯한 디지털 헬스케어 플랫폼의 운영 수요도 늘어날 것으로 보고 있다.

CMD는 미국 의료 네트워크와 연계한 NOVA 서비스 확대도 추진하고 있다. 현재 3개 독립개원의협의회(IPA)를 대상으로 NOVA 시범서비스를 준비하고 있으며, 실제 의료 현장에서 활용 가능성을 확인한 뒤 적용 범위를 확대할 계획이다.

미국 내 의료 네트워크 구축을 위한 K-Medical Organization(KMO) 설립도 추진한다. KMO를 통해 현지 의료기관 및 의료진과 협력하고 한국식 건강검진센터 등과 연계한 사업과 NOVA 기반 건강관리·디지털 헬스케어 서비스 확대를 모색할 예정이다.

토마토시스템은 향후 MCP와의 협력을 바탕으로 보험 운영 소프트웨어와 디지털 헬스케어 서비스를 결합한 사업 모델을 구체화하고, 미국 내 다른 보험사와 의료기관으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

토마토시스템 관계자는 "이번 CMS 최종 승인은 MCP 텍사스의 보험사업이 공식 출범을 위한 중요한 관문을 통과했다는 점에서 의미가 크다"며 "브로커 관리 포털과 가입 신청 포털 등 보험 운영 시스템과 NOVA를 중심으로 한 디지털 헬스케어 서비스를 연계해 미국 현지 사업 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com