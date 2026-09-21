현대모비스, 어린이 안전교육 전국 확대…3년간 2만명 참여

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 21일 광주서 안전교육 행사를 열었다.
- 행사엔 어린이와 가족 등 약 3000명 참여했다.
- 올해 전국 3개 지역 누적 참여 7000명 넘었다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 전국을 순회하며 운영하는 어린이 체험형 안전교육 프로그램 '종합안전체험랜드'에 올해 7000명 이상이 참여했다.
현대모비스는 지난 18일부터 이틀간 광주 김대중컨벤션센터에서 '2026 투명우산 나눔활동 및 종합안전체험랜드'를 개최했다고 21일 밝혔다. 이번 행사에는 어린이와 가족 등 약 3000명이 참여했다.
종합안전체험랜드는 교통안전과 킥보드 안전수칙, 화재 대피, 응급처치, 위생교육 등 12개 체험 프로그램으로 구성됐다. 올해부터는 학교 단위 현장학습 중심에서 지역 주민 누구나 참여할 수 있는 가족 체험형 프로그램으로 확대했다.
현대모비스는 상반기 울산과 대전에 이어 광주까지 올해 3개 지역에서 행사를 열었다. 누적 참여 인원은 7000명을 넘어섰으며 2024년부터 3년간 전국 11개 지역에서 2만명 이상이 참여했다.
어린이 교통안전을 위해 2010년부터 진행한 투명우산 나눔활동도 이어가고 있다. 올해까지 배포한 투명우산은 누적 160만개다.
chanw@newspim.com