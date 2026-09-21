삼성물산, '1.8조원 규모' 성수3지구 재개발 수주

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최고 72층·11개동...총 2203가구

영국 포스터+파트너스 건축사와 협업...압구정4구역 참여



[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문이 서울 성동구 성수3지구 재개발의 사업 시공사로 선정됐다고 21일 밝혔다.

성수3지구 재개발 조합은 지난 19일 열린 총회에서 삼성물산을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다.

성수3지구 재개발은 서울 성동구 성수2가1동 572-7번지 일대 최고 72층 규모 11개동, 2203가구 공동주택과 업무·근린생활시설을 조성하는 사업이다. 총 공사비는 약 1조8275억원이다.

래미안 레비르 성수(RAEMIAN REVIR SEONGSU) 조감도 [사진=삼성물산]

성수3지구는 한강과 서울숲을 누릴 수 있는 자연환경과 성수동 일대 문화·상업 인프라를 갖춘 입지로 평가받고 있다.

삼성물산은 신규 단지명으로 '래미안 레비르 성수(RAEMIAN REVIR SEONGSU)'를 제안했다. REVIR는 스웨덴어로 절대적 가치의 영역을 뜻한다.

삼성물산은 단지 설계를 위해 영국 글로벌 건축설계사 '포스터+파트너스(Foster+Partners)'와 협업한다. 포스터+파트너스는 미국 캘리포니아 애플파크, 런던 시청사, 홍콩 HSBC 본사, 두바이 ICD-브룩필드 플레이스 등을 설계했다. 최근에는 삼성물산이 시공사로 선정한 압구정4구역 재건축 사업에도 협업한 바 있다.

단지는 최고 250m 높이 초고층 타워를 중심으로 한강 흐름과 물결에 비친 빛을 형상화한 입면 디자인을 적용한다. 포스터+파트너스가 자체 개발한 조망분석 솔루션 '사이클롭스(CYCLOPS)'를 바탕으로 주거동 배치와 세대별 조망을 분석했다.

분석을 통해 조망 면적, 시야각이 모두 우수한 최상급 한강 조망을 가진 1216가구를 조성하고 조합원 959명 모두가 해당 가구를 선택할 수 있도록 했다. ▲3면 개방형 파노라마 조망 1588가구 ▲침실, 거실, 욕실 등 집안 곳곳에서 누리는 전실 한강 조망 995가구 ▲국내 최초 9면 개방형 펜트하우스 등 특화 평면을 선보인다.

한강변 2개동 24가구에는 하이엔드 특화 주거공간 '레비르 스위트'가 만들어진다. 레비르 스위트에는 래미안의 미래형 주거모델 '넥스트홈' 기술을 적용해 건식 바닥 시스템과 고품질 모듈형 욕실을 구현한다.

약 4만1580㎡(1만 2578평) 규모에 총 102개 프로그램으로 커뮤니티를 조성한다. 한강과 맞닿은 55m 길이 파노라마 브릿지 '클럽 리버프론트'에는 파노라마 풀과 라운지, 게스트하우스가 마련된다.

대규모 선큰을 중심으로 한 '클럽 레비르'에는 골프클럽, 수영장, 라운지 레스토랑 등 최상급 커뮤니티 시설이 들어선다.

조경은 미국 조경 전문 디자인 그룹 SWA와 협업해 단지 중심에 5만2892㎡(1만6000평) 규모 대형 중앙광장을 만들고, 다양한 정원과 수경시설, 휴식공간을 배치한다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "성수3지구가 지닌 입지적 가치를 극대화할 수 있도록 단지 곳곳마다 세심하고 차별화된 설계 요소들을 반영했다"면서 "삼성물산이 보유한 초고층 시공 역량과 미래 주거 기술을 바탕으로 성수 한강변을 대표하는 새로운 랜드마크를 완성하겠다"고 밝혔다.

krawjp@newspim.com