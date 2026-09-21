삼성전자, 광주에 데이터센터 냉각장비 생산라인 착공

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 21일 광주사업장 HVAC 생산라인 착공식을 열었다.
- 2400억원을 투자해 2028년 초 가동할 계획이다.
- AI 데이터센터 냉각·공조 수요에 대응한다.
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플랙트그룹 15번째 거점, AI 데이터센터 수요 대응
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 광주사업장에 냉난방공조(HVAC) 생산라인을 조성해 인공지능(AI) 데이터센터 냉각·공조 수요에 대응한다.
삼성전자는 전남광주의 광주사업장에서 광주사업장에 냉난방공조(HVAC) 생산라인 착공식을 21일 진행했다고 이날 밝혔다. 약 2400억원을 투자해 2028년 초부터 가동할 예정이다.
이날 행사에는 삼성전자 삼성전자 DX부문 대표이사 사장, 토비아스 케텔레 플랙트그룹 최고재무책임자(CFO), 민형배 전남광주통합특별시장, 안도걸 전남광주통합특별시당 위원장 등이 참석했다.
이 생산라인은 광주사업장 제3캠퍼스에 연면적 2만1800㎡ 규모로 건설된다. 플랙트그룹의 15번째 글로벌 생산거점이다. 한국과 동아시아 지역의 AI 데이터센터, 반도체·배터리 제조시설, 대형 상업시설의 공조 수요에 대응한다.
냉각수 분배장치(CDU), 팬 월 유닛(FWU), 컴퓨터룸 공기 처리 장치(CRAH), 대형 건축물용 공기조화기(AHU) 등 AI 데이터센터 핵심 냉각·공조 장비를 생산한다. 삼성전자는 빠르게 증가하는 데이터센터 냉각 솔루션 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
삼성전자는 제품 개발부터 생산, 설치, 유지보수까지 연계하는 사업 체계를 구축해 고객 요구에 신속하게 대응할 방침이다.
노 사장은 "이번 플랙트그룹 신규 생산라인 착공은 회사의 핵심 성장동력인 HVAC 사업의 도약을 위한 또 하나의 이정표가 될 것"이라며 "앞으로 광주사업장을 AI 가전과 차세대 HVAC 솔루션을 함께 생산하는 첨단 제조 거점으로 육성할 계획"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com