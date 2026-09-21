한화큐셀·포스코, 영농형태양광 맞손…모듈·구조물 공동개발

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영농형태양광 전용 모듈·하부 구조물 패키지 개발

금융·시공·전력판매 아우르는 통합 솔루션 구축 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)과 포스코가 국내 영농형태양광 시장 활성화를 위해 협력한다.

한화큐셀은 지난 17일 포스코와 국내 영농형태양광 활성화 및 산업 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

한화큐셀-포스코 영농형태양광 보급 업무협약 체결.[사진=한화큐셀]

양사는 영농형태양광에 최적화된 태양광 모듈과 하부 구조물 패키지를 공동 개발·공급할 계획이다. 향후에는 국내 기업들이 참여하는 '신토불이 얼라이언스'를 구성해 금융과 기자재, 시공, 전력 판매까지 아우르는 통합 솔루션 구축에도 나선다.

영농형태양광은 농작물 재배와 태양광 발전을 하나의 농지에서 병행하는 방식이다. 모듈 배치와 각도 등을 조절해 작물 생육에 필요한 일조량을 확보하면서 남는 태양빛으로 전력을 생산한다.

그동안 국내 영농형태양광은 시범사업 중심으로 추진돼 왔다. 기존 농지법상 태양광 설비 설치 허가 기간이 8년에 불과해 통상 30년 이상 사용하는 태양광 설비의 경제성을 충분히 확보하기 어려웠기 때문이다.

하지만 지난 6월 '영농형 태양광 발전사업의 활성화 및 지원에 관한 법률'이 제정·공포되면서 사업 허가 기간이 최장 23년으로 늘어났다. 이에 따라 영농형태양광이 일반 농업인과 농업협동조합의 새로운 수익사업으로 확대될 수 있는 기반이 마련됐다는 평가다.

한화큐셀은 충북 진천공장에서 고효율 영농형태양광 전용 모듈을 생산해 공급한다. 태양광 사업 경험과 업계 네트워크를 기반으로 시공과 유지보수 서비스도 연계할 예정이다.

발전소 완공 이후에는 재생에너지 전력 수요기업과의 전력구매계약(PPA)을 중개하고 실시간 전력시장 입찰을 지원하는 등 전력 판매 솔루션도 제공할 계획이다.

포스코는 토지 부식에 강하고 국내 영농 환경에 적합한 하부 구조물용 소재를 공급한다. 농작물과 농지를 보호하면서 영농 활동에 미치는 영향을 최소화한 구조물을 개발해 국내 영농형태양광 구조물 표준 확립에도 나설 방침이다.

유재열 한화큐셀 한국사업부장은 "영농형태양광은 재생에너지 확대와 농촌의 지속가능성 제고를 함께 도모할 수 있는 일거양득의 솔루션"이라며 "포스코와 함께 건전한 영농형태양광 시장 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

홍삼수 포스코 냉연도금마케팅실장은 "영농형태양광은 농지를 보전하고 영농을 지속하면서도 재생에너지를 확대할 수 있는 효과적인 대안"이라며 "국내 영농 환경에 적합한 구조물 솔루션을 개발하고 관련 산업 생태계 조성에 기여하겠다"고 밝혔다.

heoneykim@newspim.com