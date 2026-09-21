대한항공, 추석맞이 배식 봉사활동…지역사회 나눔 확대

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아시아나·대한항공씨앤디서비스와 어르신 600명 배식 봉사

개화산 환경정화·태국 다라앙족 생활환경 개선 활동도

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 아시아나항공과 함께 추석맞이 배식과 지역 환경정화에 나서는 한편 해외 취약계층 후원 활동도 이어가고 있다.

대한항공은 아시아나항공, 대한항공씨앤디서비스와 함께 지난 16일 서울 강서구 노인종합복지관에서 추석맞이 배식 봉사활동을 진행했다고 21일 밝혔다.

추석맞이 배식봉사활동.[사진=대한항공]

이번 활동에는 3개사 임직원 60여명이 참여해 지역 어르신 약 600명에게 추석 음식을 대접하고 선물을 전달했다. 기내식을 담당하는 대한항공씨앤디서비스 소속 셰프가 현장에서 직접 조리해 능이닭곰탕과 소갈비찜, 잡채, 동그랑땡 등 명절 음식을 마련했다.

대한항공과 아시아나항공 임직원으로 구성된 '두 손 모아' 봉사단은 지난 18일 서울 강서구 개화산 둘레길 약 1.8km 구간에서 환경정화 활동도 진행했다.

양사 항공안전 부문 임직원 등 12명은 둘레길을 걸으며 쓰레기를 수거하는 '줍깅' 활동을 펼쳤다. 대한항공은 이번 활동이 지역 환경 개선과 함께 양사 임직원 간 소통과 협력을 강화하는 계기가 됐다고 설명했다.

해외 사회공헌 활동도 이어졌다. 대한항공 사내봉사단 '사랑나눔회'는 지난 10일부터 14일까지 태국 북부 치앙다오 지역의 다라앙족 마을 2곳을 방문해 생활환경 개선과 후원 활동을 진행했다.

봉사단은 빵뎅과 후웨이뽕 마을에서 주민 지원 활동을 펼치는 한편 빵뎅 마을길 시멘트 포장과 자갈공사에도 참여했다. 현지 어린이 대상 봉사와 문화공연, 음식 나눔 행사도 진행했다.

대한항공 관계자는 "국내외에서 다양한 봉사활동을 지속적으로 펼치며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다"며 "앞으로도 지역사회와 환경을 위한 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com