MDS테크, ETRI와 AI 글라스 연산단말 개발

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과기정통부 지원 컨소시엄 참여, NVIDIA·퀄컴 기반 전자모듈 설계

운영체제·미들웨어·5G 구현, 디바이스·클라우드 데이터 연동 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI)·임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크는 지난 15일 서울 명동 로얄호텔에서 열린 'AI-인글라스 포럼'에 참여했다고 21일 밝혔다.

MDS테크는 포럼과 연계된 정부 연구개발(R&D) 사업 컨소시엄의 일원으로 참여해 국내 기업 및 연구기관과 AI 글라스 기술개발 현황과 산업 협력 방향을 공유했다.

이번 포럼은 한국전자통신연구원(ETRI)이 개최하고 과학기술정보통신부가 후원했다. AI 글라스 관련 기업과 대학, 연구기관, 협회 등 70여 개 기관에서 150여 명이 참석했다. 완제품과 디스플레이, 반도체, 부품, 통신, 서비스 분야 관계자들이 기술개발 현황과 시장 동향을 논의했다.

지난 15일 서울 명동 로얄호텔에서 열린 'AI-인글라스 포럼' 현장. [사진=MDS테크]

MDS테크가 참여하는 '개인 AI 에이전트를 위한 AI-인글라스 기술개발' 사업은 과기정통부가 지원하고 ETRI가 주관한다. AI 글라스와 웨어러블 AI 연산 단말, 클라우드 기반 AI 서비스 플랫폼을 하나의 시스템으로 구현하는 것이 목표다.

MDS테크는 컨소시엄에서 AI 글라스가 수집한 데이터를 현장에서 처리하고 클라우드와 연결하는 웨어러블 AI 연산 단말 개발을 맡는다.

하드웨어 분야에서는 엔비디아(NVIDIA) 기반 AI 연산 기능과 퀄컴(Qualcomm) 기반 통신 기능을 결합한 핵심 전자모듈을 설계한다. 전원과 발열, 배터리 구조, 통신 성능, 단말 안정성도 검증할 계획이다.

소프트웨어 분야에서는 단말 운영체제와 미들웨어, 5세대(5G) 이동통신 기능을 구현한다. AI 글라스와 연산 단말, 클라우드 간 데이터 연동을 지원하고 AI 모델 최적화와 기능 개선도 추진한다.

AI 글라스는 카메라와 센서를 이용해 주변 상황을 인식하고 사용자에게 필요한 정보를 제공하는 기기다. 회사 측은 실제 서비스를 구현하려면 AI 에이전트와 공간지능, 디스플레이, 통신망, 클라우드 등을 연계하는 기술이 필요하다고 설명했다.

MDS테크 관계자는 "AI 글라스가 실제 서비스로 이어지기 위해서는 디바이스와 엣지 AI, 통신, 클라우드를 안정적으로 연결하는 기술이 중요하다"며 "임베디드 시스템과 AI 플랫폼 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 웨어러블 AI 연산 단말을 구현할 것"이라고 말했다.

이어 "참여기관들과 협력해 이번 연구개발 성과가 국방 및 다양한 산업 현장에서 활용되는 기술 기반으로 이어지도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com