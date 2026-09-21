한국투자증권, 뱅키스 중개형 ISA 고객 대상 '달항아리 이벤트' 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 21일 뱅키스 ISA 고객 대상 이벤트를 진행했다.
- 신규 개설 후 10만원 이상 입금 시 1만원을 지급했다.
- 연 5% 특판 RP를 선착순 판매한다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
순입금액 따라 최대 100만원 혜택
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 21일 온라인 전용 계좌 서비스 '뱅키스(BanKIS)' 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객 대상 '달항아리 이벤트'를 진행하고 연 5% 특판 RP를 판매한다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 이번 이벤트는 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 실제 달항아리 작품을 증정한다. 뱅키스 중개형 ISA를 신규 개설하고 10만원 이상 입금한 고객에게 1만원을 지급하며, 순입금액에 따라 최대 100만원의 혜택을 제공한다. 뱅키스 중개형 ISA 신규 및 기존 고객 대상 연 5%의 특판 RP(50일물, 세전)도 선착순 판매한다.
중개형 ISA 계좌 개설과 특판 RP 가입은 한국투자증권 모바일 앱과 토스(Toss) 앱을 통해 가능하다. 온라인으로 365일 24시간 계좌 개설이 가능해 추석 연휴 기간에도 이용할 수 있다.
중개형 ISA는 연간 2000만원까지 납입할 수 있으며, 사용하지 않은 납입 한도는 다음 해로 이월된다. 총 납입 한도는 1억원이다.
한국투자증권 관계자는 "추석을 맞아 고객들이 중개형 ISA를 활용해 자산관리를 시작할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다"며 "납입 한도 이월과 의무가입기간 등을 고려해 중개형 ISA를 장기적인 자산관리 수단으로 활용해 보시길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com