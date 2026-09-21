"깜빡이 켜고 스마트폰 내려놓고"…벤츠, 배려운전 캠페인 확대

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 사회공헌위가 21일 배려운전 2차 캠페인을 시작했다.
- 도심 차선 변경·정체 구간서 방향지시등 사용을 강조했다.
- 운전 중 스마트폰 자제를 알리며 연말까지 캠페인 펼친다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 방향지시등 사용과 운전 중 스마트폰 자제를 주제로 도심 속 안전운전 문화 확산에 나선다.
메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 '배려운전(Beyond Driving)' 2차 캠페인을 진행한다고 21일 밝혔다.
지난 여름 진행한 1차 캠페인이 고속도로와 회전교차로에서의 운전 예절에 집중했다면 이번에는 차선 변경과 정체 구간, 보행자 밀집 지역 등 일상적인 도심 주행으로 범위를 확대했다.
방향지시등으로 주변 운전자와 보행자에게 주행 의도를 미리 알리고, 운전 중 스마트폰 사용을 자제해 도로 상황에 집중하는 습관을 주요 메시지로 전달한다.
캠페인은 전국 약 3만2000개 엘리베이터TV와 도심 옥외매체, 고속도로 휴게소, 티맵 내비게이션 음성 안내 등을 통해 연말까지 진행된다.
메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 2014년 어린이 교통안전 프로그램 '모바일키즈'를 국내에 도입해 현재까지 5만명 이상의 어린이에게 교통안전 교육을 제공했다. 올해부터는 배려운전 캠페인을 통해 교통안전 활동 대상을 전체 운전자로 확대하고 있다.
chanw@newspim.com