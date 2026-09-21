KB국민은행, SAP코리아와 'ERP 임베디드금융' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 18일 SAP코리아와 협약했다.
- ERP 화면서 금융업무 처리환경을 조성했다.
- 기업 편의 높이고 공동마케팅도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난 18일 SAP코리아와 'ERP 임베디드금융 생태계 공동 조성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 이환주 KB국민은행장과 신은영 SAP코리아 대표이사 등 양사 관계자가 참석했다.
이번 협약은 SAP코리아의 ERP 솔루션과 KB국민은행의 임베디드금융 서비스를 연계해 기업 고객이 ERP 화면에서 별도 앱 이동 없이 금융 업무를 처리하는 환경을 조성하고자 추진됐다.
SAP코리아는 글로벌 ERP 기업 SAP의 한국법인으로, 기업 자원관리 및 클라우드, 데이터, AI 기반 솔루션을 제공하는 업체다.
양사는 ERP 연동형 임베디드금융 서비스를 구축해 기업 트랜잭션 뱅킹 연계를 강화한다. SAP 이용 기업의 금융 업무 편의를 높이는 한편, 기업 고객 기반을 활용한 공동 마케팅으로 신규 고객 확보에 나설 방침이다.
KB국민은행 관계자는 "SAP코리아의 ERP와 KB국민은행의 임베디드금융 역량을 결합해 기업 고객의 금융 이용 환경을 개선하겠다"며 "향후 기업 고객을 위한 임베디드금융 서비스를 지속 확대할 예정"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com