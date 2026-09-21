토스·CJ CGV, 영화관 '페이스페이' 도입 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 토스와 CJ CGV가 21일 영화관 페이스페이 도입 MOU를 체결했다.
- 양사는 CGV 키오스크에 토스 프론트캠을 붙여 얼굴로 결제하게 했다.
- 용산아이파크몰점부터 적용해 전국으로 확대하고 마케팅도 협력한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스가 CJ CGV와 영화관 내 얼굴 인식 결제 서비스인 '페이스페이' 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
지난 18일 서울 서초구 토스 신논현 오피스에서 열린 협약식에는 오규인 토스 부사장과 이명형 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부장 등 양사 관계자가 참석했다.
협약에 따라 양사는 CGV 전국 극장 키오스크에 페이스페이 전용 카메라 '토스 프론트캠'을 부착하고 결제 시스템을 연동한다. 관람객은 영화 티켓 발권과 매점 결제 시 실물 카드나 휴대폰 없이 얼굴 인식으로 결제할 수 있다. 양사는 CGV 용산아이파크몰점을 시작으로 적용 매장을 전국으로 순차 확대할 계획이다.
이번 협약은 얼굴 인식 결제의 적용 범위를 편의점 및 식음료 매장에서 영화관 등 문화·여가 분야로 확대한 조치다. 현장 결제 대다수가 키오스크로 진행되는 영화관 환경을 활용한다는 취지다.
서비스 도입을 통해 관람객의 결제 대기 시간을 단축하고 CGV 키오스크의 운영 효율을 높일 수 있을 것으로 예상된다. 양사는 서비스 개시 이후 연계 프로모션 및 마케팅 협력도 진행할 예정이다.
토스 관계자는 "페이스페이가 일상 결제를 넘어 여가 영역에서도 활용되도록 접점을 넓히고 있다"며 "간편한 결제 환경을 제공하기 위해 협력을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com