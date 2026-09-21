'100일의 거짓말' 김유정·박진영·김현주·이무생·진선규, 숨겨진 진실 속 '위험한 게임'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '100일의 거짓말' 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규가 각자의 비밀을 감춘 채 얽힌다.

오는 10월 10일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 '100일의 거짓말' 측은 이가경(김유정), 사토 히데오(박진영), 유소란(김현주), 유필립(이무생), 사토 신이치(진선규)의 일촉즉발 순간을 담은 단체 캐릭터 포스터를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 100일의 거짓말 포스터. [사진=tvN] 2026.09.21 moonddo00@newspim.com

'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 말과 말 사이의 이면을 들여다보는 통역이라는 소재, 독립군이 직접 심은 밀정이라는 설정은 새로운 서스펜스로 색다른 재미와 감동을 선사한다.

'낭만닥터 김사부' 시리즈, '이상한 변호사 우영우' 등 다수의 흥행작을 탄생시킨 유인식 감독이 연출을 맡고, '브람스를 좋아하세요?'에서 섬세한 필력으로 사랑받은 류보리 작가가 집필을 맡아 기대를 모으고 있다. 무엇보다 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규 등 뜨거운 열연과 시너지로 작품의 완성도를 높일 믿고 보는 배우들의 만남은 단연 최고의 관전 포인트로 손꼽힌다.

이날 공개된 단체 캐릭터 포스터 속, 저마다의 거짓과 비밀을 감춘 채 얽힌 이들에게서 서로 다른 감정들이 느껴진다. 이가경의 분노로 이글대는 눈빛, 사토 히데오의 긴박함이 느껴지는 표정, 유소란의 담담하지만 슬픈 얼굴이 눈길을 끈다. 갑작스럽게 이성을 잃고 눈빛이 돌변한 유필립, 독기 어린 눈빛으로 누군가를 겁박하는 사토 신이치도 포착돼 궁금증을 고조시킨다. 그 아래로 희미하게 드러난 조선총독부 외관의 실루엣과 '들키지 마라. 진심도, 정체도'라는 문구 또한 의미심장하다. 숨기려는 자와 밝히려는 자의 대립을 예고하며 심박수를 상승시킨다.

김유정은 밀정이 된 소매치기 '이가경' 역을, 박진영은 조선총독부의 통역관 '사토 히데오(김태웅)' 역을 맡았다. 조선총독부 신입 통역생과 선임 통역관으로 얽히는 두 남녀, 이가경과 사토 히데오의 위태롭고 아름다운 첩보 로맨스를 기대케 한다. 김현주가 맡은 구국단의 저격수 '유소란'과 이무생이 맡은 조선계 미국인 특파원 '유필립', 진선규가 맡은 조선총독부 정무총감 '사토 신이치'는 아슬아슬한 관계성을 그려낸다. 사토 신이치와 과거 악연을 맺은 유소란은 복수를 위해 출신과 신분을 바꾸고, 구국단의 또 다른 일원 유필립과 위장 결혼 후 암살 작전을 준비한다. 유필립은 유소란에 대한 감정은 뒤로하고 절대적인 조력자가 되어, 언론인 신분을 활용해 사토 신이치를 압박한다. 한편, 두 사람의 실체와 밀정의 존재를 알 리 없는 사토 신이치. 하지만 의심과 경계의 끈을 놓지 않으며 극에 숨 막히는 긴장감을 불어넣을 예정이다.

tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 '100일의 거짓말'은 오는 10월 10일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.

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