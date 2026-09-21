[특징주] 인벤티지랩, 약물중독 치료제 美 특허 등록 소식에 프리마켓서 19% ↑

AI 핵심 요약beta
- 인벤티지랩이 21일 미국 추가 특허 등록결정 소식에 급등했다.
- IVL3004는 날트렉손 기반 월 1회 장기지속형 주사제다.
- 이번 특허는 약물 지속방출 제형과 제조기술을 보호했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
날트렉손 서방형 주사제 조성물·제조방법 美 특허 확보
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인벤티지랩이 약물중독 치료용 장기지속형 주사제의 미국 추가 특허 등록 결정 소식에 프리마켓에서 급등하고 있다.
21일 넥스트레이드(NXT)에 따르면 오전 8시 27분 기준 인벤티지랩은 전 거래일 대비 19.84% 오른 3만500원에 거래되고 있다.
주가 강세는 인벤티지랩이 개발 중인 약물중독 치료용 장기지속형 주사제 'IVL3004'에 대해 미국에서 추가 특허 등록결정을 받았다는 소식이 영향을 미친 것으로 분석된다.
이날 인벤티지랩은 '날트렉손을 포함하는 서방형 주사제 조성물 및 이의 제조방법'에 관한 특허가 미국 특허상표청(USPTO)으로부터 등록결정을 받았다고 밝혔다. IVL3004는 날트렉손을 주성분으로 하는 월 1회 장기지속형 주사제로, 알코올 및 약물 의존 치료를 목적으로 개발되고 있다.
이번 특허에는 일정한 약동학적 특성과 균일한 입도분포를 갖는 미립구 조성물 및 제조방법 등이 포함됐다. 약물의 급격한 초기 방출을 제어하면서 1개월 동안 약물이 지속적으로 방출되도록 하는 제형 특성과 제조기술을 보호하는 내용이다.
nylee54@newspim.com