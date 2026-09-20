[2026AG] 반효진, 19번째 생일에 치른 여자 10m 공기소총서 동메달

AI 핵심 요약beta
- 반효진이 20일 아이치·나고야 AG서 생일에 첫 메달을 땄다
- 사격 여자 10m 공기소총 결선서 230.4점으로 동메달을 획득했다
- 그랜드슬램은 놓쳤고 한국 단체전은 4위에 머물렀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 사격의 간판 반효진이 자신의 19번째 생일에 치른 생애 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 기대를 모았던 한국 여자 사격 최초의 '그랜드슬램' 달성은 다음 기회로 미뤘다.
반효진은 20일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기소총 개인전 결선에서 230.4점을 기록해 8명 가운데 3위에 올랐다.
금메달은 253.0점을 기록한 다이치 히나타(일본)가 차지했고, 엘라베닐 발라리반(인도)이 252.4점으로 은메달을 획득했다. 본선 1위이자 세계랭킹 1위 왕쯔페이(중국)는 5위에 그쳤다.
본선에서 634.9점을 쏴 왕쯔페이에 이어 2위로 결선에 오른 반효진은 첫 5발에서 52.2점으로 5위에 자리했다. 이후 5발에서 52.7점을 추가해 10발 합계 104.9점으로 3위까지 올라섰다.
엘리미네이션에 돌입한 뒤에는 본격적으로 순위를 끌어올렸다. 16발까지 168.2점을 기록하며 2위로 올라선 반효진은 선두권을 추격했지만 17~18번째 사격 이후 다시 3위로 내려갔다.
반효진은 19, 20번째 발에서 연달아 10.5점을 기록했고 21번째 발에서는 10.8점을 쏘며 역전을 노렸다. 그러나 마지막 22번째 발이 9.6점에 그치면서 합계 230.4점으로 경기를 마쳤다.
2007년 9월20일생인 반효진은 자신의 19번째 생일에 아시안게임 첫 개인전 메달을 수확했다. 다만 2024 파리 올림픽과 2025 세계선수권에 이어 이번 대회까지 제패해 올림픽·세계선수권·아시안게임을 모두 석권하는 그랜드슬램 달성에는 실패했다. 한국 사격에서는 이은철만 이 기록을 보유하고 있으며 여자 선수는 아직 없다.
함께 결선에 오른 권유나는 12발 합계 124.0점으로 한자위(중국)와 동점을 이뤘으나 슛오프에서 밀려 8위로 마쳤다.
앞서 본선 성적을 합산한 단체전에서는 반효진과 권유나, 조은별이 1895.8점을 기록해 중국, 인도, 일본에 이어 4위에 머물렀다.
wcn05002@newspim.com