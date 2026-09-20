현대차, 5세대 투싼 공개…차체 키우고 하이브리드 성능 높였다

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 18일 5세대 투싼 완전변경 모델을 공개했다.
- 신형 투싼은 차체를 키우고 하이브리드 성능을 높였다.
- 현대차는 다음 달 가격 공개 뒤 국내 판매에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하이브리드 시스템 최고출력 245마력, 복합연비 17.4㎞/ℓ
사고 대응·기억 후진 보조 등 안전사양 강화…10월 가격 공개
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대자동차가 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 투싼의 5세대 완전변경 모델을 공개했다. 차체를 키워 실내 공간을 넓히고 하이브리드 성능과 안전·편의사양을 강화했다. 다음 달 가격을 공개하고 국내 판매에 돌입할 예정이다.
20일 관련 업계에 따르면 현대차는 지난 18일 경기 파주 CJ ENM 스튜디오 센터에서 '디 올 뉴 투싼 미디어 데이'를 열고 신형 투싼을 선보였다. 6년 만에 선보이는 완전변경 모델이다. 신형 투싼은 1.6 터보 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 등 두 가지 파워트레인으로 운영된다.
차체 크기는 이전 모델보다 커졌다. 전장은 60㎜, 전폭은 40㎜, 휠베이스는 30㎜ 각각 늘었다. 이에 따라 2열 레그룸은 14㎜ 증가한 1064㎜, 헤드룸은 29㎜ 늘어난 1031㎜를 확보했다. 2열 도어 개방 각도도 기존 73도에서 83도로 확대됐다. 적재공간은 22ℓ 늘었다.
외관은 현대차의 디자인 언어인 '아트 오브 스틸'을 바탕으로 강인한 이미지를 강조했다. 전면부에는 수직형 주간주행등과 수평형 슬림 센터 램프를 적용해 차체가 넓어 보이도록 했다. 측면 펜더는 입체적으로 다듬었다. 아웃도어 활동을 겨냥한 XRT 트림에는 전용 그릴과 펜더 마감재, 범퍼 하단 보호판 등을 적용했다.
주행 성능도 개선했다. 1.6 터보 가솔린 모델은 최고출력 193마력, 최대토크 27.0㎏f·m로 기존 모델보다 출력이 13마력 높아졌다.
하이브리드 모델에는 차세대 하이브리드 시스템을 적용했다. 시스템 최고출력은 245마력이며 복합연비는 17.4㎞/ℓ다. 정차 중 시동을 끈 상태에서도 에어컨과 오디오 등을 사용할 수 있는 '스테이 모드'도 적용했다.
승차감 개선을 위해 앞바퀴 서스펜션 결합부와 뒷바퀴 쪽 차체 하부 구조를 보강했다. 공기저항계수는 기존 0.33에서 0.30으로 낮췄다.
안전사양도 강화했다. 사고로 차량 전원이 끊겼을 때 예비 전원을 이용해 도어 잠금을 해제하는 기능을 현대차 최초로 적용했다. 가속 페달을 브레이크로 오인해 밟는 상황에서 제동을 지원하는 기능은 전 트림에 기본 적용했다.
차량이 지나온 경로를 기억해 후진 시 조향을 자동으로 제어하는 '기억 후진 보조'와 차량 하부의 노면 상황을 화면으로 확인할 수 있는 '그라운드 뷰'도 동급 차량 최초로 적용했다.
편의사양으로는 현대차 SUV 가운데 처음으로 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'가 탑재됐다. 이용자는 '플레오스 앱마켓'을 통해 애플리케이션을 내려받을 수 있으며 대화형 AI 비서 '글레오 AI'도 사용할 수 있다.
현대차는 신형 투싼을 앞세워 국내 판매 확대에 나설 계획이다. 올해 1~8월 현대차의 국내 판매량은 39만9159대로 전년 동기 대비 15% 감소했다. 파업에 따른 생산 차질과 신차 대기 수요 등이 영향을 미쳤다.
서만규 현대차 MLV프로젝트1실장(상무)은 "이전 세대 고객의 목소리를 토대로 노면에서 전달되는 진동 개선을 주요 과제로 설정했다"며 "고객이 SUV에 기대하는 가장 중요한 기본을 더 향상된 수준으로 완성했다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com