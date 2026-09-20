장동혁 "李대통령 '문조털래유' 구애 눈물겨워…민생부터 챙겨야"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 20일 이재명 대통령을 향해 민생을 챙기라고 비판했다.
- 이 대통령의 지지자 자제 요청도 문조털래유 구애라고 비꼬았다.
- 장 대표는 폭언과 혐오가 이 대통령 정치의 주무기라고 주장했다.
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"지지율 오를 거라 믿는 듯…그럴 시간에 민생 하나 더 챙겨야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 20일 이재명 대통령을 향해 "'문조털래유'를 향한 구애가 실로 눈물겹다"며 "그럴 시간에 민생 하나라도 더 챙기는 게 대통령이 할 일"이라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "어제 글 하나 퍼날랐다 후다닥 삭제하더니 또 오밤중에 장문의 글을 올렸다"며 이같이 밝혔다.
그는 이 대통령이 글을 인용할 때 과거 글과 표현까지 일일이 확인할 수 없다는 취지로 밝힌 것을 두고 "'문조털래유'에게 '잘 모르고 퍼날랐으니 한 번만 봐달라'는 것"이라며 "정말 모르고 그랬을까"라고 반문했다.
또 이 대통령이 지지자들에게 혐오와 비아냥, 감정적 비난을 자제해달라고 한 데 대해서는 "'문조털래유' 욕하다 지지율 떨어졌으니 이제 눈치 좀 챙기라는 것"이라며 "그런다고 들을 사람들일까"라고 했다.
장 대표는 "'친구를 보면 그 사람을 알 수 있다'고 썼다"며 "유권자에게 '2찍이냐'고 따졌던 사람, '박근혜 무덤 파자'고 선동했던 사람, 바로 이재명 대통령 본인"이라고 주장했다.
이어 "'폭언, 비아냥, 멸칭, 혐오'가 바로 이재명 정치의 주무기"라며 "'대통령 친구들'의 수준, 딱 이재명 대통령의 수준"이라고 비판했다.
그러면서 "이 대통령은 여전히 '문조털래유'만 돌아오면 지지율이 오를 것이라고 믿는 것 같다"며 "그럴 시간에 민생 하나라도 더 챙기는 게 대통령이 할 일"이라고 덧붙였다.
oneway@newspim.com