한동훈 "김민석, 김승원 추가 의혹 제보 언제 받았는지 밝혀라"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 의원은 20일 민주당의 김승원 의혹 인지 시점을 공개하라고 압박했다.
- 그는 기자 성추행·음주운전·갑질폭언 제보를 언제 받았는지 묻고 확인 여부를 따졌다.
- 또 민주당의 공식 입장을 비판하며 보복할 것인지 답하라고 촉구했다.
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민주당 '복수' 언급에 "김승원 밀어붙일 깡은 없으면서 허세"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원이 20일 김승원 법무부 장관 후보자 관련 추가 의혹 제보를 더불어민주당이 언제 인지했는지 공개하라고 김민석 민주당 대표를 압박했다.
한 의원은 이날 오전 페이스북에 글을 올려 김 대표를 향해 "김승원 전직 보좌진의 '김승원의 기자 성추행, 음주운전, 갑질폭언' 제보를 민주당은 언제 받았나"라고 공개 질의했다.
이어 "그 제보를 받고 확인해봤나"라며 "그 제보를 받고도 '김승원은 보면 볼수록 잘한 인사이니 반드시 지키겠다'는 김민석 입장 그대로였던 것인가"라고 물었다.
한 의원은 이후 추가 글을 통해 민주당이 자신을 겨냥한 공식 입장을 낸 데 대해서도 반발했다.
그는 "'김민새천년NHK당' 민주당이 김승원 철회에도 정신 못 차리고 일요일 아침부터 '한동훈에 대한 복수'를 다짐하는 민주당 공식 입장을 냈다"며 "그 복수, 잘 해 보라"고 했다.
그러면서 "그럴 거면 김승원을 밀어붙이지, 그럴 '깡'은 없어서 철회해 놓고 '우리는 진 게 아니야'라며 허세 부리는 민주당이 참 눈물겹다"고 비꼬았다.
한 의원은 "아직 '오빠독약로비 김승원'은 끝나지 않았다"며 "민주당은 언제 김승원의 기자 성추행, 음주운전, 갑질폭언 제보를 받았는지, 그 제보자도 색출해서 경찰을 동원해 보복할 것인지 답하라"고 촉구했다.
oneway@newspim.com