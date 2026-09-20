이형훈 복지부 차관, 청년과 노담러닝…"문화 확산시킬 것"

AI 핵심 요약beta
- 이형훈 복지부 차관이 20일 인천송도국제마라톤에 참가했다.
- 복지부는 청년 72명과 노담러닝클럽을 진행했다.
- 차관은 참여형 흡연예방으로 노담 확산을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2030세대 72명, 10km '달려'
"노담, 또래와 공유 경험 중요"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 이형훈 보건복지부 차관이 2030세대 청년들과 함께 마라톤에 참가해 비흡연(노담·NO 담배) 문화 확산의 중요성을 강조했다.
보건복지부는 20일 국립 인천대학교 송도캠퍼스에서 열린 '2026 인천송도국제마라톤'과 연계해 '노담소셜클럽 2.0' 노담러닝클럽을 진행했다.
'노담소셜클럽 2.0'은 '노담'을 일상에서 함께 즐기고 공유하는 문화를 확산하기 위한 참여형 흡연예방 캠페인이다. 달리기, 책, 영화, 과학 4개 클럽으로 구성돼 총 400명의 클럽원을 모집했다.
이날 현장에는 평소 노담을 실천한 이 차관이 참여해 노담소셜클럽원들을 격려했다. 청년들이 스스로 건강한 문화를 만들고 노담의 가치를 확산하는 활동에 응원의 뜻을 전했다.
이번 노담러닝클럽은 최근 청년층의 관심이 높아진 달리기를 매개로 노담의 가치를 일상에서 실천하고 공유하기 위해 마련됐다. 평소 꾸준한 달리기를 통해 건강한 생활을 실천해 온 가수 션이 클럽장을 맡았다. 사전 모집을 통해 선발된 20·30대 총 72명의 클럽원은 10킬로미터(km) 마라톤 코스에 참가했다.
마라톤 출발에 앞서 션과 노담러닝클럽원은 한목소리로 '당연히 노담이지!라는 구호를 외쳤다. 달리기를 마친 후에는 노담 OX 퀴즈, 경품 추첨 등 참가자들이 함께 소통하는 시간이 이어졌다. 참가자들은 노담의 의미를 되새기고 일상에서도 즐겁게 노담 문화를 공유해 나가기로 했다.
이 차관은 "달리기와 같은 건강한 취미를 즐기면서 노담을 또래와 공유하는 경험이 중요하다"며 "청소년과 청년의 관심사와 일상에 가까이 다가가는 참여형 흡연예방 캠페인을 통해 노담 문화가 자연스럽게 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com