BNK금융, 통영 욕지도 인근 바다숲 조성 나선다

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 18일 바다숲 조성 협약을 체결했다.
- 해양수산부 등 10개 기관이 통영 욕지도 해역 복원에 나섰다.
- 2029년까지 1.55㎢ 바다숲을 조성해 탄소흡수원을 늘린다.
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탄소흡수원 확대·해양생태계 복원
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 해양수산부 등 공공·민간 기관과 함께 경남 통영 욕지도 인근 해역에 바다숲을 조성해 탄소흡수원을 늘리고 훼손된 바다 생태계 복원에 나선다.
BNK금융그룹은 18일 부산항국제전시컨벤션센터에서 '탄소흡수원 확대와 바다생태계 보전을 위한 바다숲 조성 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 수산자원과 해양 생물다양성을 증진하고 바다숲을 조성해 해양생태계를 복원하는 한편 바다생태계 보전의 중요성에 대한 사회적 공감대를 넓히기 위해 마련됐다.
협약에는 BNK금융그룹과 해양수산부, 통영시, 부산항만공사, 한국수산자원공단, 신선대감만터미널, 한진부산컨테이너터미널, 에이치엠엠피에스에이신항만, 부산컨테이너터미널, 동원글로벌터미널부산 등 10개 기관이 참여했다.
참여 기관들은 2029년까지 경남 통영시 욕지면 도동 해역 인근 1.55㎢ 규모 바다숲을 조성할 계획이다. 이를 위해 성게 등 조식동물 수거·구제, 갯바위 잡초 제거, 수중저연승 및 모조주머니 설치 등 해조류의 안정적인 서식과 성장을 돕는 활동을 단계적으로 추진한다.
BNK금융그룹 관계자는 "이번 협약이 훼손된 해양생태계 복원과 탄소흡수원 확대에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "다양한 기관과의 협력을 바탕으로 지역 자연환경 보전과 지속가능한 미래를 위한 ESG 활동을 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com