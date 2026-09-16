"고민은 같이 나눠요"...세종교육청, 등굣길 학생 마음건강 응원

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 16일 두루중서 마음건강 캠페인을 했다.
- 학생들에 상담기관과 도움 요청 방법을 안내했다.
- 학생자치회도 참여해 존중하는 학교문화를 조성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 등굣길에서 학생들의 마음건강을 살피고 도움이 필요할 때 주변에 도움을 요청할 수 있도록 안내했다.
16일 시교육청에 따르면 이날 두루중학교에서 학교와 교육청, 유관기관이 함께하는 '등굣길 마음건강 캠페인'이 진행됐다.
이번 캠페인은 2학기를 맞아 학생들을 응원하고 일상에서 서로의 마음을 살피고 존중하는 학교문화를 조성하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 강미애 교육감을 비롯해 두루중학교 학생자치회 학생과 교직원, 시교육청 관계자, 세종학생정신건강센터 정신건강 전문요원 등이 참여했다.
참석자들은 등교하는 학생들을 반갑게 맞이하며 마음이 힘들거나 도움이 필요할 경우 혼자 고민하지 않고 주변에 도움을 요청할 수 있도록 마음건강 상담·지원기관과 이용 방법 등을 안내했다.
특히 학생자치회 학생들이 캠페인 주체로 참여해 또래 친구들에게 따뜻한 인사와 응원의 메시지를 전하며 존중하는 학교문화를 만들어가는 데 의미를 더했다.
강 교육감은 "학교와 가정, 지역사회가 촘촘한 마음건강 안전망을 구축해 모든 학생이 존중받으며 건강하게 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com