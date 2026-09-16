[프로농구] 女 아시안게임 대표 전원, 박신자컵 엔트리 등록...출전선수 총 10개팀, 143명

AI 핵심 요약beta
- 여자농구 대표팀 11명 전원이 16일 박신자컵에 등록했다.
- 10월 3일부터 11일까지 청주서 10개 팀 143명이 뛴다.
- 박지수·허예은 등 MVP와 해외 유망주도 출전했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=아시안게임에 나서는 여자농구 국가대표팀 전원 모두 박신자컵 엔트리에 등록됐다.
오는 10월 3일부터 11일까지 청주체육관에서 열리는 '2026 KB국민은행 박신자컵'의 참가 팀별 출전 선수가 확정됐다.
WKBL(한국여자농구연맹) 6개 팀, 해외 4개 팀 등 총 10개 팀에서 총 143명의 선수가 참가 선수 명단 등록을 마쳤다. 지난해 135명에 비해 8명 증가했으며, 신한은행과 칼튼대학교가 각각 16명으로 가장 많은 선수를 등록했고 호주 NBL1 빅토리아가 12명으로 가장 적었다.
특히 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 금메달 획득에 도전하는 2026 아시안게임 여자농구 국가대표팀 선수단 11명 전원이 각 소속팀 엔트리에 합류하며 팬들의 기대를 모으고 있다.
MVP 출신 선수들도 대거 엔트리에 등록됐다. 지난 시즌 여자프로농구 정규리그 MVP 박지수와 챔피언결정전 MVP 허예은(이상 KB스타즈)을 비롯해 지난해 MVP 후지모토 아키 등 역대 박신자컵 MVP 중 5명이 이름을 올렸다. 또한, 비시즌 유니폼을 갈아입은 강이슬(우리은행), 최이샘(BNK 썸) 등 이적생들과 프로 무대에 첫선을 보이는 신인 선수 중 드래프트 1라운드 1순위 가네다 마나(신한은행)를 포함해 총 6명이 각 팀 엔트리에 포함되어 팬들에게 첫인사를 전한다.
해외 팀에서는 2026 FIBA(국제농구연맹) 여자농구 월드컵에서 일본 국가대표로 활약한 마치다 루이, 하야시 사키, 미야자와 유키(이상 후지쯔)가 한국을 찾는다. 미국 NCAA 곤자가 대학교 출신 케일리 타오 마이 트루옹(울란바타르)과 브래들리 대학교 출신 에이미 오하라(빅토리아), 2023년 캐나다 U SPORTS(대학농구) 신인상 수상자 재클린 어반(칼튼대학교)등 해외 유망주 및 각 팀 주요 선수들도 명단에 포함되어 치열한 경쟁을 예고했다.
iaspire@newspim.com