[프로농구] 2026 박신자컵 개막전 한·일전 성사, KB스타즈 vs 후지쯔

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2026 박신자컵 개막전에서 한·일전 열린다. 지난 시즌 WKBL 통합 우승을 차지한 KB스타즈와 박신자컵 2년 연속 우승에 빛나는 후지쯔 레드웨이브가 개막전에서 맞붙는다.

WKBL(한국여자농구연맹)은 10월 3일부터터 11일까지 청주체육관에서 열리는 '2026 KB국민은행 박신자컵'의 조 편성 및 경기 일정을 확정했다.

대회 첫날인 10월 3일 오후 2시 개막전에서는 KB스타즈와 후지쯔가 격돌한다. KB스타즈는 2025-2026 여자프로농구 통합 우승과 더불어 박신자컵 통산 2회 우승(2016, 2021년)을 기록했다. 후지쯔는 2025-2026 일본 W리그 3위 팀으로, 이번 대회에서 박신자컵 해외 팀 최초 3연패라는 대기록에 도전한다.

양 팀은 지난해 박신자컵 4강전에서 맞붙은 바 있다. 당시 경기에서는 78-73으로 후지쯔가 KB스타즈를 꺾고 결승전에 진출해 대회 우승까지 차지했다.

한편, 박신자컵 최다 우승(3회) 기록을 보유한 하나은행은 10월 4일 호주 NBL1과첫 경기를 치르며, 박신자컵 첫 참가를 앞둔 울란바토르와 칼튼대학교는 10월 3일 각각 신한은행과 삼성생명을 상대로 대회 일정을 시작한다.

iaspire@newspim.com