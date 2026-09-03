[프로농구] 2026 KB국민은행 박신자컵 10월 청주 개최...역대 최다 5개국 10개팀 참가

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 10월 3일부터 11일까지 청주서 박신자컵을 연다.
- 일본·캐나다·호주·몽골 등 5개국 10개 팀이 참가한다.
- 우승 1500만원, MVP 200만원에 조별리그 뒤 결승을 치른다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=WKBL(한국여자농구연맹)은 오는 10월 3일부터 11일까지 충북 청주체육관에서 '2026 KB국민은행 박신자컵'을 개최한다. 일본, 캐나다, 호주, 몽골 등 역대 최다 5개국 10개 팀이 참가한다.
2023년 이후 3년 만에 청주에서 열리는 이번 대회는 지난 시즌 통합 우승을 차지했던 KB스타즈 등 WKBL 6개 구단과 일본, 캐나다, 호주, 몽골 등 역대 최다 국가인 5개국 총 10개 팀이 참가한다.
2024년부터 3년 연속 박신자컵에 출전하는 일본 W리그 후지쯔 레드웨이브는 박신자컵 대회 최초 3연패에 도전한다. 호주에서는 2024년 박지현(LA 스파크스)이 활약했던 NBL1 리그 소속 선수들을 중심으로 구성된 호주 NBL1 선발팀이 참가한다.
캐나다에서는 최근 4년 간 U SPORTS 전국 챔피언십에서 2회 우승, 1회 준우승을 차지한 칼튼 대학교가 출전하며, 몽골 더 리그(The League) 최근 두 시즌 연속 챔피언에 오른 울란바토르 아마존스도 한국을 찾는다.
상금은 우승 팀 1500만 원, 준우승 팀 1000만 원이며, 대회 MVP에게는 200만 원의 상금이 주어진다. 대회 방식은 10개 팀이 2개 조로 나뉘어 10월 3일부터 9일까지 조별 예선을 진행한다.
각 조 1, 2위 팀이 10일 준결승전을 치르며, 대회 마지막 날인 11일 3~4위전과 결승전이 열린다.
한편, 조 편성, 경기 일정, 출전 선수 등 대회 관련 자세한 사항은 추후 공개된다.
iaspire@newspim.com