완주군의회, 제303회 제1차 정례회 16일간 일정 마무리

AI 핵심 요약beta
- 완주군의회는 16일 제303회 정례회를 마무리했다
- 결산 승인과 추경안, 조직개편안 등을 의결했다
- 성중기 의장은 재정 효율성과 실천행정을 당부했다
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성중기 의장 "말보다 실천으로, 약속보다 성과로 군민 신뢰 보답"
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회는 16일 제303회 제1차 정례회 제2차 본회의를 열고 16일간의 의사일정을 모두 마무리했다.
이번 정례회에서는 2025회계연도 결산 승인과 2026년도 제3회 추가경정예산안, 완주군 조직개편 관련 조례안 등 군정과 군민 생활에 직결된 주요 안건을 심의·의결했다.
의회는 결산 및 추가경정예산안 심사를 통해 예산 집행의 적정성과 사업의 실효성을 점검하고 심의 과정에서 제기된 지적과 개선사항이 향후 예산 편성과 군정 운영에 반영될 수 있도록 집행부에 주문했다.
성중기 의장은 폐회사에서 "결산은 예산의 끝이 아니라 새로운 시작"이라며 "지난해 예산이 어떻게 집행됐는지를 확인하는 데 그치지 않고 그 결과를 바탕으로 내년도 예산과 군정 방향을 더욱 꼼꼼하게 바로 세워야 한다"고 강조했다.
이어 특정 공약사업에 대한 지원으로 다른 필수 정책의 예산이 위축되거나 군민이 누려야 할 복지서비스가 후퇴해서는 안 된다며 모든 정책과 시책사업이 공정한 원칙 아래 균형 있게 추진될 수 있도록 세심한 재정 운용을 당부했다.
AI미래산업담당관 신설과 수소에너지과 개편 등 조직개편안에 대해서는 "조직개편의 성패는 조직을 어떻게 바꾸었느냐가 아니라 군민의 삶을 얼마나 더 나아지게 했는가로 평가받아야 한다"며 행정서비스 개선과 실질적인 성과로 이어져야 한다고 밝혔다.
또 2027년도 본예산 편성과 관련해 낭비성·비효율 사업을 과감히 조정하고 확보된 재원을 군민 체감도가 높은 핵심 현안과 미래 성장동력 사업에 재배치하는 등 재정 효율성을 높여줄 것을 주문했다.
성 의장은 지난 8월 말 인구 기준 완주군이 전북 4대 도시로 도약한 점을 언급하며 "중요한 것은 인구의 숫자가 아니라 완주를 선택한 군민들이 계속 완주에 살고 싶게 만드는 것"이라며 "현장에서 더 많이 듣고 더 열심히 뛰면서 말보다 실천으로, 약속보다 성과로 군민의 신뢰에 보답하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com