에어부산, 부산시와 홍보 파트너십…관광·항공 정보 공동 홍보

AI 핵심 요약beta
- 에어부산이 15일 부산시와 MOU를 체결했다.
- 양측은 관광·정책·항공 정보를 공동 홍보하기로 했다.
- 에어부산은 SNS로 부산 소식을, 부산시는 노선을 알린다.
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부산시 홍보매체 통해 신규 취항 노선·여행 정보 제공
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에어부산이 부산시와 관광·정책 및 항공 관련 정보를 공동 홍보하기 위한 협력에 나선다.
에어부산은 지난 15일 부산 강서구 에어부산 사옥에서 부산시와 홍보 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.
이날 협약식에는 송명익 에어부산 영업본부장과 오미경 부산시 대변인 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 에어부산과 부산시가 보유한 홍보 인프라와 채널을 상호 활용해 관광·정책 정보와 항공 서비스를 알리고 시민과의 접점을 확대하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 에어부산은 공식 유튜브와 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS), 기내지 등을 활용해 지역 축제를 비롯한 부산시의 주요 관광 소식과 공공정책 콘텐츠를 소개한다.
부산시는 시청과 주요 교차로 옥외 전광판, 부산역·버스터미널 디지털미디어 광고판 등 자체 홍보매체를 활용해 에어부산의 신규 취항 노선과 주요 취항지, 여행 혜택 및 운항 정보를 제공할 예정이다.
송명익 에어부산 영업본부장은 "부산시와 민·관 협력 차원에서 양 기관의 인프라를 공유하는 뜻깊은 파트너십을 맺게 됐다"며 "다채로운 홍보 채널을 활용해 시민과 고객들에게 유용한 정보를 전달하고 상호 시너지를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com