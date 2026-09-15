신한투자증권, 유튜브 '하룻밤 소개팅' EP.6 공개

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 15일 유튜브 콘텐츠 ‘하룻밤 소개팅’ EP.6를 공개했다.
- EP.4~6서는 1대1 야외 데이트로 선택과 검토 과정을 담았다.
- 최종화 EP.7에서는 나이·직업 공개 뒤 최종 선택이 나온다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 유튜브 콘텐츠 '하룻밤 소개팅' EP.6를 공개했다고 15일 밝혔다.
'하룻밤 소개팅'은 한 명의 여성과 세 명의 남성이 1박 2일 동안 함께 시간을 보내며 서로를 알아가는 소개팅 콘텐츠다.
EP.4~6에서는 출연자들이 정해진 데이트 비용을 활용해 감성, 액티비티, 럭셔리를 주제로 세 차례의 1대1 야외 데이트를 진행했다. 여성 출연자는 각 남성 출연자와 개별적으로 시간을 보내며 대화와 활동을 이어갔다.
신한투자증권은 제한된 비용 안에서 선택하고 새로운 경험과 정보를 토대로 기존 판단을 다시 검토하는 과정을 투자 의사결정 과정과 연결해 콘텐츠를 구성했다. 투자자가 한정된 자금을 자산에 배분한 뒤 추가 정보를 반영해 투자 비중을 조정하는 과정과 소개팅 출연자들의 선택 과정을 연계했다는 설명이다.
최종화인 EP.7에서는 그동안 공개되지 않았던 출연자들의 나이와 직업이 공개된다. 첫인상을 바탕으로 한 선택이 실제 만남과 세 차례의 1대1 데이트를 거치면서 어떻게 달라졌는지와 나이·직업 공개 이후 여성 출연자의 최종 선택이 담길 예정이다.
신한투자증권 관계자는 "시청자들이 여성 출연자의 마음이 누구에게 향할지 예측하는 재미와 함께 새로운 경험과 정보를 바탕으로 판단을 조정하는 과정에도 주목해주시길 바란다"고 말했다.
신한투자증권 공식 유튜브 채널 '알파TV'는 최종 선택 결과를 예측하는 시청자 참여 이벤트도 진행했다. 시청자가 EP.4~6을 모두 시청한 뒤 예상되는 최종 선택 결과와 응원 메시지를 댓글로 남기는 방식으로, 이벤트는 최종화 공개 전날인 14일까지 진행됐다.
최종 결과를 맞힌 참여자 가운데 추첨을 통해 20명에게 도미노피자 베스트콰트로 M과 콜라 1.25L 세트를 제공한다. 당첨자는 오는 17일 알파TV 게시물 탭에서 발표한다.
'하룻밤 소개팅' 최종화는 이날 오후 5시 신한투자증권 공식 유튜브 채널 알파TV에서 공개될 예정이다.
dconnect@newspim.com