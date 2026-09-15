남양주 '별내자이 더 스타 이그제큐티브' 주거형 오피스텔 선착순 공급

AI 핵심 요약beta
- 남양주 별내자이 더 스타 이그제큐티브가 잔여 호실 선착순 계약을 진행했다.
- 지하 4층~지상 29층, 760실로 준공돼 즉시 입주 가능했다.
- 별내역 교통망과 발코니·가전 기본 제공이 강점이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경기도 남양주시 별내지구 특별계획구역2 상업용지 3-5 일원에 위치한 주거형 오피스텔 '별내자이 더 스타 이그제큐티브'가 잔여 호실에 대한 선착순 계약을 진행하고 있다.
해당 단지는 지하 4층~지상 최고 29층, 6개 동 규모로 건립됐다. 전체 공급 물량은 총 760실이며, 전용면적별로는 59㎡와 92㎡ 두 가지 타입으로 구성되어 있다. 현재 건축 및 내부 공사 준공이 완료된 상태로, 계약자가 잔금 납부를 마치면 즉시 입주가 가능한 단지다.
공급 조건은 거주 지역이나 주택 청약종합저축 통장 보유 여부와 무관하게 만 19세 이상이면 누구나 선착순으로 동·호수를 지정해 계약할 수 있다. 특히 단지가 위치한 남양주시는 비규제지역으로 분류되어 주택담보인정비율(LTV)이 최대 70%까지 적용되며, 수도권 규제지역 등에 적용되는 6억 원 대출 한도 제한 대상에서 제외된다.
단지의 교통망으로는 도보권에 위치한 별내역을 이용할 수 있다. 별내역은 기존 경춘선과 함께 최근 연장 개통된 지하철 8호선이 정차하는 환승역이다. 8호선 탑승 시 잠실역까지 10개 정거장 거리로 연결되며, 향후 해당 역에는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 정차도 계획되어 있어 대중교통망 확충이 예정되어 있다.
실내 구조 및 설계의 경우, 전용 59㎡와 92㎡ 타입 모두에 발코니 면적이 적용되어 실사용 면적을 확보했다. 전용 92㎡ 타입에는 별도의 안방 드레스룸이 추가로 설계됐다.
가전제품은 별도의 추가 비용 없이 기본 사양으로 제공된다. 세대 내부에는 냉장고, 김치냉장고, 광파오븐, 식기세척기, 일체형 세탁기 및 건조기(워시타워), 천장형 시스템에어컨, 실내 환기 시스템(시스클라인) 등이 일괄 설치되어 있다.
현재 단지 내 분양 안내소 및 실제 호실 구조를 확인할 수 있는 샘플하우스가 경기도 남양주시 별내동 일원에 마련되어 운영 중이다.
ohzin@newspim.com