쿠팡, 법률·IT 전문가와 보안 강화…'정보보호 자문위' 가동

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 15일 외부 전문가 정보보호자문위를 출범했다.
- 법·제도와 보안 위협 점검해 정책을 자문하기로 했다.
- 자문 결과를 사내에 반영해 신뢰 회복에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 외부 전문가 중심의 '정보보호 자문위원회'를 출범시켰다. 사내 보안 정책을 객관적으로 검증하고 고객 데이터 보호 수준을 높여 대외 신뢰를 회복한다는 구상이다.
쿠팡은 정보보호·법률·경영·정보기술(IT) 분야 전문가들로 구성된 정보보호 자문위원회를 공식 출범했다고 15일 밝혔다.
공동위원장은 허성욱 CPO포럼 회장과 브렛 매티스 쿠팡 정보보호 최고책임자가 맡았다. 허 회장은 과학기술정보통신부 네트워크정책실장과 정보통신산업진흥원장을 지낸 정보통신기술(ICT)·디지털 정책 전문가다.
외부 위원으로는 강유민 김·장 법률사무소 고문, 곽진 아주대 교수, 김현경 서울과학기술대 교수, 안정호 법무법인 세종 변호사, 양제열 경희대 교수, 장항배 중앙대 교수 등이 참여한다.
위원회는 이날 첫 회의를 시작으로 분기마다 정기회의를 열기로 했다. 정보보호 관련 법·제도 변화와 최신 보안 위협을 점검하고 쿠팡의 보안 현안과 정책 전반에 대해 자문할 예정이다.
쿠팡은 위원회의 자문 결과를 사내 보안 정책과 업무 절차에 반영할 방침이다. 회사가 추진해온 고객 데이터 보호 활동과 정보보호 강화 계획의 실효성도 외부 전문가의 시각에서 검증한다.
쿠팡 관계자는 "외부 전문가들의 경험과 지식을 적극적으로 수용해 보안체계 개선을 이어갈 것"이라며 "글로벌 기준을 뛰어넘는 정보보호 수준을 갖추기 위해 노력하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com