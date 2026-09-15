추석연휴 인천 고속버스· 여객선 운행 늘리고 지하철 연장 운행

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 23~27일 추석 특별교통대책을 추진했다
- 고속·시외버스와 여객선을 늘리고 지하철은 연장했다
- 터널 통행료 면제와 안전점검으로 혼잡 대응에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 추석 연휴 귀성·귀경객을 위해 고속·시외버스와 여객선 운행을 늘리고 지하철은 심야 연장 운행한다.
인천시는 23~27일까지 5일간을 '추석 연휴 특별교통대책 기간'으로 정하고 대중교통 수송력 확대와 교통안전 강화에 나선다고 15일 밝혔다. 시는 연휴 기간 인천지역 대중교통 이용객은 하루 평균 50만4076명으로 평소보다 0.8% 증가할 것으로 예상하고 있다.
고속·시외버스는 평소 301대·416회에서 359대·475회로 늘린다. 이에 따라 하루 평균 수송인원도 5254명에서 9072명으로 72.7% 증가하게 된다. 도서지역 귀성객을 위한 여객선도 평소 67회에서 75회로 8회 증회한다.
지하철은 귀경객의 늦은 귀가를 돕기 위해 26~27일 이틀동안 새벽 2시(종점 기준)까지 연장 운행한다. 인천1호선 2회, 인천2호선 4회, 서울7호선 4회 등 하루 10회 추가 운행한다.
인천시는 또 버스·택시·도시철도·터미널 등에 대한 사전 안전점검을 실시하고 운수종사자 특별교육도 진행한다. 연휴 기간에는 특별교통대책 상황실을 운영해 교통혼잡과 사고, 기상 악화 등 돌발상황에 대응한다.
원적산터널과 만월산터널 통행료는 24~27일까지 4일간 면제한다. 전통시장 22곳 주변 도로에는 한시적으로 주·정차도 허용한다.
인천시 관계자는 "귀성·귀경객이 집중되는 기간 시민들이 안전하고 편안하게 이동할 수 있도록 교통상황을 관리하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com