류진 한경협 회장, 추석 앞두고 무료급식소 배식 봉사

AI 핵심 요약beta
- 한국경제인협회가 15일 류진 회장 등과 영등포 토마스의 집서 배식 봉사를 했다.
- 한경협은 쪽방촌 가구에 도시락을 전달하고 빵 1000개도 후원했다.
- 영등포 우리시장서 식자재를 사 무료급식시설에 전하며 상생을 도모했다.
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영등포 전통시장서 식자재 구매해 무료급식시설 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국경제인협회가 추석을 앞두고 서울 영등포 지역 무료급식소를 찾아 배식 봉사에 나섰다. 지역 전통시장에서 식자재를 구매해 무료급식시설에 전달하는 등 취약계층 지원과 소상공인 상생 활동도 함께 진행한다.
한경협은 15일 류진 회장과 임직원 20여명이 서울 영등포구 무료급식소 '토마스의 집'을 찾아 배식 봉사활동을 진행했다고 밝혔다. 토마스의 집은 1993년 문을 연 이후 영등포 쪽방촌 독거 어르신과 노숙인 등 약 350명에게 매일 점심을 제공하고 있다.
류 회장과 임직원들은 이날 급식소 이용자들에게 직접 식사를 배식하고 거동이 불편해 급식소 방문이 어려운 쪽방촌 가구를 찾아 도시락을 전달했다. 상미당홀딩스도 지난해에 이어 빵 1000개를 후원했다. 한경협은 2024년부터 3년째 명절마다 토마스의 집을 찾아 봉사활동을 이어오고 있다.
지역 소상공인 지원도 병행한다. 한경협은 영등포 '우리시장'에서 식자재를 구매해 토마스의 집과 서울다시서기종합지원센터, 광야홈리스센터 등 서울 지역 노숙인 무료급식시설에 전달할 예정이다.
한경협 관계자는 "명절을 앞두고 주변의 어려운 이웃들에게 작게나마 온기를 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 임직원이 직접 참여하는 봉사활동과 지역사회에 필요한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com