대한항공-아시아나 마일리지 통합안 승인…탑승 1대1·제휴 1대0.82 전환

AI 핵심 요약beta
- 대한항공은 15일 아시아나 마일리지 통합안을 공정위에서 승인받았다.
- 아시아나 마일리지는 10년간 별도 유지되며 원하는 때 전환 가능하다.
- 탑승 적립은 1대1, 제휴 적립은 0.82로 전환한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보너스 좌석·마일리지 사용량도 통합 전 이상 유지
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공과 아시아나항공의 마일리지 통합방안이 공정거래위원회의 최종 승인을 받았다. 기존 아시아나항공 마일리지는 10년간 별도로 유지되며 고객이 원하는 시점에 대한항공 스카이패스 마일리지로 전환할 수 있다.
대한항공은 15일 공정위로부터 아시아나항공과의 마일리지 통합방안을 승인받았다고 밝혔다. 지난해 6월 12일 통합방안을 제출한 지 약 15개월 만이다.
통합 대한항공 출범 이후 새로 적립되는 마일리지는 대한항공 스카이패스로 일괄 적립된다. 기존 아시아나항공 잔여 마일리지는 대한항공으로 이관되지만 10년간 별도로 유지·운영된다.
고객은 아시아나항공 마일리지를 기존 체계대로 사용하거나 원하는 시점에 대한항공 스카이패스 마일리지로 전환할 수 있다. 아시아나 마일리지로 기존 공제차트에 따라 보너스 항공권을 구매하거나 좌석을 승급하는 것도 가능하다.
마일리지 전환 비율은 적립 방식에 따라 다르게 적용된다. 항공기 탑승으로 적립한 마일리지는 양사의 적립 기준이 유사하다는 점을 고려해 1대1로 전환한다.
신용카드 등 제휴사를 통해 적립한 마일리지는 각사의 마일리지 적립에 투입된 소비자 비용을 고려해 아시아나항공 마일리지 1을 대한항공 스카이패스 0.82로 전환한다.
아시아나항공 우수회원 등급은 대한항공 우수회원 등급에 맞춰 자동 전환된다. 기존 우수회원 자격기간도 유지된다.
대한항공은 기존 밀리언 마일러, 모닝캄 프리미엄, 모닝캄 등 3개 우수회원 등급에 더해 스카이팀 엘리트 플러스 혜택을 제공하는 '모닝캄 셀렉트' 등급도 신설한다.
마일리지 보너스 좌석은 통합 이전의 보너스 탑승 실적 이상으로 유지한다. 미주·유럽·대양주 등 장거리 노선은 최근 10년간 가장 높았던 보너스 탑승 실적 이상으로 공급할 계획이다.
마일리지 사용량도 통합 전 대한항공과 아시아나항공 회원의 연간 총 사용량을 합한 규모보다 약 20% 이상 높은 수준으로 관리한다는 방침이다.
아시아나항공 마일리지로 대한항공 항공권을 구매할 수도 있다. 기존 아시아나항공 운항 노선과 양사 중복 노선뿐 아니라 대한항공 단독 운항 노선까지 마일리지 사용 범위가 확대된다.
대한항공은 이날부터 마일리지 통합 안내 사이트를 열고 통합 마일리지 제도와 전환 방식 등을 안내한다.
대한항공 관계자는 "공정위에 제출한 통합방안을 토대로 소비자들의 마일리지 사용 편의성과 선택권을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com