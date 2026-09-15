두산퓨얼셀, 하이엑시엄과 3222억원 연료전지 공급계약

AI 핵심 요약beta
- 두산퓨얼셀은 15일 하이엑시엄과 3222억원 PAFC 공급계약을 체결했다.
- 이번 수주로 하이엑시엄과 누적 계약은 8236억원으로 늘었다.
- 두산퓨얼셀은 AI 데이터센터용 전원 수요 확대를 기대했다.
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올해 국내외 누적 수주 1조1100억원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=두산퓨얼셀이 ㈜두산의 미국 자회사 하이엑시엄(HyAxiom)과 3222억원 규모의 인산형 연료전지(PAFC) 공급계약을 체결했다고 15일 밝혔다.
이번 계약은 이달 초 체결한 5014억원 규모 계약에 이은 추가 수주다. 이에 따라 두산퓨얼셀과 하이엑시엄 간 누적 공급계약 규모는 8236억원으로 늘었다.
이번에 수주한 연료전지는 오는 2028년부터 순차적으로 하이엑시엄을 통해 북미 지역에 공급된다. 하이엑시엄은 해당 제품의 엔지니어링과 시운전, 장기유지보수 및 서비스(LTSA) 등을 담당한다.
두산퓨얼셀은 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 전력 수요가 늘면서 데이터센터 인근에서 직접 전력을 생산하는 온사이트(On-Site) 전원 수요도 확대되고 있다고 설명했다.
연료전지는 설치 기간이 비교적 짧고 모듈형 구조를 활용해 전력 수요에 맞춰 단계적으로 설비를 증설할 수 있어 데이터센터용 분산전원으로 활용되고 있다.
두산퓨얼셀은 지난달 독일 리베리온(Reverion GmbH)과 1087억원 규모의 고체산화물 연료전지(SOFC) 스택 공급계약도 체결했다. 이를 포함해 최근 한 달간 해외에서 약 9300억원의 수주 실적을 올렸다.
국내 주기기 공급계약까지 합친 올해 누적 수주 규모는 약 1조1100억원이다.
두산퓨얼셀 관계자는 "이번 추가 수주는 미국 시장에서 제품 경쟁력과 공급 대응력을 인정받은 결과"라며 "안정적인 납기 대응과 품질 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com