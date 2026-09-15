한 총리 "추석 물가 안정에 최선…전력·송전망, 메가프로젝트 핵심"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 총리가 15일 추석 물가안정 대책을 밝혔다
- 성수품 900억원 추가 지원과 공급 점검을 주문했다
- 송전망 조기 구축과 인플루엔자 대응도 강조했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 15일 추석 물가와 관련해 "역대 최대 규모의 성수품 공급을 포함한 추석 민생안정대책을 발표했다. 여기에 더해 성수품 할인지원에 900억원을 추가로 투입하는 등 추석물가 안정에 최선을 다하고 있다"고 강조했다.
한 총리는 이날 정부서울청사에서 제40회 국무회의를 열고 "민족 최대 명절인 추석이 열흘 앞으로 다가왔다. 그러나 중동전쟁 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 가파르게 상승하는 등 물가부담이 커지고 있다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 재정경제부와 농림축산식품부 등 관계부처에 "정부 대책을 국민께 소상히 알려드리고, 성수품이 제때 공급되는지, 표시가격 위반 등 불공정행위는 없는지 현장상황을 세심하게 살펴주시기 바란다"고 주문했다.
이날 국무회의에서는 송전망 건설의 수용성 제고를 위한 방안이 논의됐다.
한 총리는 "대한민국 대도약을 위한 메가프로젝트 성공의 핵심 열쇠는 전력의 적기 공급과 송전망의 조기 구축에 달려 있다고 해도 과언이 아니다"라고 강조했다.
또 "특히 송전망은 지역주민들의 적극적인 협조가 무엇보다 중요하다. 정부는 송전망 확충의 원칙은 흔들림 없이 지키면서, 주민 부담을 최소화하고 실질적인 혜택을 드릴 수 있는 방안을 다각적으로 강구하고 있다"고 설명했다.
인플루엔자를 비롯한 급성 호흡기감염병에 대해서는 "보건당국은 지난 9월 11일 인플루엔자 유행주의보를 조기 발령했다"며 "감염병 관리는 선제적인 대응이 무엇보다 중요하다"고 했다.
이어 "복지부와 질병청은 백신의 충분한 확보와 함께, 수급상황 등을 고려해 예방접종 일정을 탄력적으로 검토해 주시기 바란다"며 "특히 면역력이 약한 영유아와 어르신, 만성질환자 등 고위험군이 적기에 예방접종 및 진료를 받으실 수 있도록 조치해 주시기 바란다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com