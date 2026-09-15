이민옥 시의원, 42개국 봉사단 발대식 참석…다문화 포용의 새 전환점

AI 핵심 요약beta
- 이민옥 위원장이 13일 서울시 글로벌 바로봉사단 발대식에 참석했다
- 42개국 출신 내외국인 150명이 서울 다문화 포용 봉사에 나섰다
- 참석자들은 청계천 정화와 국화 심기로 첫 봉사활동을 펼쳤다
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다국적 봉사단원, 서울 매력 세계에 알림
청계천 정화 활동 통해 공동체 의식 함양
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 42개국 출신 봉사단이 서울에서 다문화 포용의 손을 맞잡았다.
서울특별시의회 행정자치위원회 이민옥 위원장(더불어민주당·성동구3)은 9월 13일 서울시청 본관 8층 다목적홀에서 열린 서울시 '글로벌 바로봉사단' 발대식 및 청계천 환경 정화 활동에 참석해 봉사단원들을 격려하고 축하 인사를 전했다.
서울시와 서울시자원봉사센터가 추진하는 '서울시 글로벌 바로봉사단'은 'Seoul's Heart, Global Hands'라는 슬로건 아래 42개국 출신의 내·외국인 주민 150명으로 구성됐으며, 지역사회 봉사를 통해 따뜻한 포용도시 서울을 만들어가는 자원봉사 단체다.
이날 발대식에는 이 위원장을 비롯해 김성보 행정2부시장, 나진구 서울시자원봉사센터 이사장, 오현주 부위원장(국민의힘·비례), 명예 단장으로 위촉된 방송인 줄리안 퀴타르트 및 42개국 봉사단원 등 200여 명이 참석했다. 행사는 경과보고, 활동약속 선언, 위촉장 수여, 42개국 국기가 하나로 모이는 '하이파이브 퍼포먼스' 순으로 진행됐다.
이 위원장은 "국적과 언어는 다르지만 서울을 사랑하고 가꾸고자 하는 마음 하나로 한자리에 모인 42개국 봉사단원 여러분의 모습이 참으로 감동적"이라며, "사람과 사람, 나라와 나라를 연결하는 여러분의 모습이 그 자체로 이미 아름다운 서울의 풍경이며, 서울이 매력적인 글로벌 도시임을 세계에 알리는 소중한 이야기가 될 것"이라며 감사를 표했다.
이어 이 위원장은 "글로벌 바로봉사단이 보람과 자부심을 가지고, 안전하게 봉사활동을 이어갈 수 있도록 응원하며, 행정자치위원회도 최선을 다해 지원하겠다"고 약속했다.
발대식을 마친 이 위원장은 150여명의 봉사단원들과 함께 청계천 광장으로 이동하여 청계천 정조대왕 능행 반차도(186m) 일대 벣면 물청소 및 환경 정화, 화단에 국화꿃 등을 심는 활동을 함께 펼치며 뜻깊은 시간을 가졌다.
windy@newspim.com