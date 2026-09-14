오비맥주 카스 30년 그 추억…'카스 헤리티지 필름' 공개

AI 핵심 요약beta
- 오비맥주 카스가 14일 추석 광고 ‘카스 헤리티지 필름’을 선보였다.
- 광고는 30여년 소비자 추억과 감사 메시지를 담았다.
- 추석 연휴 TV 송출되며 윤제균 감독이 연출했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오비맥주가 전개하는 카스가 추석을 앞두고 소비자들과 함께해온 추억을 담은 광고 '카스 헤리티지 필름'을 선보인다.
이번 광고는 대학 시절의 설렘부터 국가적 응원의 순간, 가족과 함께한 명절까지 소비자들의 삶 속 다양한 기억을 돌아보며 오랜 시간 카스를 선택해준 소비자들에게 감사의 메시지를 전한다. 마지막 장면에 등장하는 '늘 당신의 맥주여서 자랑스럽습니다'라는 문구에는 대한민국 대표 맥주 브랜드로 성장할 수 있도록 함께해준 소비자들에 대한 고마움을 담았다.
광고는 '당신에게 카스는 어떤 기억인가요?'라는 질문으로 시작해 대학 첫 MT의 추억, IMF 시절 단골 사장님이 건네던 위로, 2002년 월드컵 4강의 환희 등 소비자들의 기억을 펼쳐 보인다. 이어 가족이 한자리에 모여 카스를 나누는 모습까지 담아 여러 세대의 일상과 추억 속에 함께해온 카스를 보여준다. 광고는 추석 연휴 기간 TV 채널에 송출된다.
영상은 영화 '국제시장', '해운대'를 연출한 윤제균 감독이 맡았다. 윤 감독과 카스의 협업은 이번이 세 번째로, 2021년 '진짜 멋진 여름 맥주 광고'와 2024년 추석 '마음으로 떠나는 여행'에 이어 카스가 소비자들과 함께 만들어온 30여 년의 추억을 담아냈다.
서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 "카스가 지난 30여 년 동안 사랑받을 수 있었던 이유는 소비자들과 함께 수많은 순간과 기억을 만들어 왔기 때문"이라며 "앞으로도 소비자들의 소중한 순간마다 함께하며 새로운 추억을 만들어가는 브랜드가 되겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com