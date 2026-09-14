한국카본, HD현대중공업 'Hi-TRUST TEAM' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 한국카본이 14일 HD현대중공업의 Hi-TRUST TEAM 인증을 받았다.
- 이 인증은 품질평가와 현장확인으로 우수 협력사를 선정하는 제도다.
- 한국카본은 품질관리 고도화로 조선·해양 경쟁력을 키우겠다고 했다.
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우수협력회사 선정 가점·선주 대상 홍보 혜택
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 복합소재 전문기업 한국카본이 HD현대중공업의 우수 협력사 인증인 'Hi-TRUST TEAM'을 획득했다.
14일 한국카본은 HD현대중공업으로부터 'Hi-TRUST TEAM' 인증서를 수여받았다고 밝혔다. 'Hi-TRUST TEAM'은 HD현대중공업이 사외 협력사의 품질 향상을 장려하기 위해 운영하는 우수 협력사 인증 제도다. 협력사를 대상으로 품질평가와 현장확인을 실시한 뒤 품질관리 역량을 갖춘 업체를 선정한다.
한국카본은 이번 인증을 통해 HD현대중공업의 품질 기준에 부합하는 관리 체계와 현장 역량을 갖춘 협력사로 인정받았다고 설명했다.
인증 기업에는 HD현대중공업 구매기획부가 주관하는 연간 우수협력회사 선정 과정에서 가점이 부여된다. HD현대중공업의 주요 선주사에도 우수 협력사로 소개된다.
한국카본은 이번 인증을 계기로 품질관리 체계를 고도화하고 고객사와의 협력을 바탕으로 조선·해양 분야 경쟁력을 강화할 계획이다.
한국카본 관계자는 "이번 인증은 당사의 품질관리 체계와 현장 경쟁력을 고객사로부터 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지속적인 품질 개선과 안정적인 공급 역량 강화를 통해 고객사의 신뢰에 부응하고, 장기적인 협력 관계를 더욱 공고히 해나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com