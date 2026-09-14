휴온스, 신약 공동개발 국책과제 3건 선정

AI 핵심 요약beta
- 휴온스가 14일 바이오벤처 3곳과 국책과제 3건에 선정됐다.
- 서지넥스·피노바이오·펄스인마이어스와 공동개발에 나섰다.
- 휴온스는 mRNA·ADC·항암제의 임상 진입을 추진했다.
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mRNA 점안제·ADC·펩타이드 항암제 개발 추진
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스가 바이오벤처와 공동으로 추진하는 신약 개발 프로젝트 3건이 정부 국책과제에 선정됐다.
휴온스는 '2026년도 제약바이오벤처 협업기반 기술개발사업'의 신약파이프라인 공동개발 트랙에서 서지넥스, 피노바이오, 펄스인마이어스와 각각 구성한 컨소시엄 3곳이 과제에 선정됐다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 중소벤처기업부가 추진하고 중소기업기술정보진흥원(TIPA)이 전문기관으로 수행한다. 바이오벤처와 대·중견 제약사가 함께 유망 신약 파이프라인의 후속 개발을 추진하는 사업이다.
올해 신약파이프라인 공동개발 트랙에는 총 10개 과제가 선정됐으며 이 가운데 3개 과제에 휴온스가 공동연구개발 기관으로 참여한다.
휴온스는 서지넥스와 난치성 당뇨병성 각막병증 치료를 위한 메신저리보핵산(mRNA)-지질나노입자(LNP) 점안제를 개발한다. 서지넥스의 전달 플랫폼 'RX-LNP'를 활용해 mRNA 치료제를 점안제 형태로 개발하는 것이 목표다.
서지넥스가 각막 전달에 특화된 LNP 설계와 제형 개발을 담당하고 휴온스는 후보물질의 효능·안전성 검증과 개발 전략 수립을 맡는다.
피노바이오와는 ITGB6 표적 항체·약물접합체(ADC) 신약 후보물질 'PBX-004'의 임상 진입을 추진한다. 휴온스는 임상 1상 프로토콜과 인허가 자료 고도화, 임상시험계획(IND) 제출 및 규제기관 대응 등에 참여한다.
펄스인마이어스와는 PARP 억제제와 백금계 항암제에 내성을 보이는 상동재조합 결핍(HRD) 고형암을 대상으로 하는 펩타이드 항암제 'Pearl-101'의 피하주사 제형을 공동 개발한다. 휴온스는 제형 최적화와 IND 신청 준비 등을 지원할 예정이다.
휴온스는 이번 공동개발을 바이오벤처의 기술과 자사의 의약품 개발·생산 및 인허가 역량을 결합해 임상 단계까지 연결하는 외부 연구개발(External R&D) 모델로 확대할 계획이다.
송수영 휴온스 대표는 "서로 다른 모달리티의 기술을 보유한 바이오벤처들과 협업해 임상 진입이라는 공동 목표를 향해 개발에 속도를 내겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com