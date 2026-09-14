유한양행, HER2 표적 신약 'YH42946' 임상 설계 공개

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 14일 HER2 표적치료제 YH42946 임상 설계를 공개했다
- YH42946은 HER2 변이·증폭 고형암 환자 대상 1/2상으로 진행 중이다
- 유한양행은 올해 말 초기 결과를 내고 2027년 초 2상을 시작할 계획이다
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임상 1/2상 용량 증량…연말 초기 결과 도출
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 경구용 HER2 표적치료 후보물질 'YH42946'의 임상 1/2상 최초 인체 투여(First-in-Human) 연구 설계와 진행 현황을 '2026 세계폐암학회(WCLC)'에서 포스터 발표를 통해 공개했다고 14일 밝혔다.
YH42946은 사람 상피세포 성장인자 수용체2(HER2)를 표적으로 하는 경구용 저분자 티로신키나아제 억제제(TKI)다. 유한양행이 2023년 제이인츠바이오로부터 기술이전 받아 개발하고 있다.
현재 임상 1/2상은 HER2 돌연변이·증폭·과발현 또는 EGFR 엑손20 삽입변이를 동반한 국소 진행성 또는 전이성 고형암 성인 환자를 대상으로 진행되고 있다. 안전성과 내약성, 약동학(PK) 및 항종양 효과 등을 평가하는 다기관 공개 임상이다.
파트1 용량 증량 단계에서는 5mg부터 최대 240mg까지 단계적으로 용량을 높이며 안전성과 유효성을 평가하고 있다. 1일 1회(QD) 경구 투여로 시작했으며 약동학 모델링·시뮬레이션 결과를 반영해 1일 2회(BID) 투여 코호트도 추가했다.
선정된 용량 수준에 환자를 추가 등록하는 백필(backfill) 방식으로 안전성과 약동학, 효능 데이터도 보강한다.
파트2 용량 확장 단계에서는 파트1에서 선정된 2개 용량을 1대 1로 무작위 배정해 비교하고 권장용량(RD)을 결정한다. 이후 HER2 이상을 동반한 다른 고형암 유형으로 평가 대상을 확대할 계획이다.
1차 평가변수는 치료 관련 이상반응(TEAE)을 통한 안전성과 내약성이다. 2차 평가변수에는 약동학과 객관적반응률(ORR), 반응지속기간(DoR), 질병조절률(DCR), 무진행생존기간(PFS) 등 항종양 효과가 포함됐다.
앞선 비임상 연구에서는 HER2 돌연변이·증폭 또는 과발현과 EGFR 엑손20 삽입변이를 가진 종양 모델에서 항종양 효과가 관찰됐다. 두개내 종양 모델에서도 효과가 확인됐으며 해당 연구 결과는 올해 2월 국제학술지 'npj Precision Oncology'에 게재됐다.
유한양행은 올해 말 파트1의 안전성과 내약성, 약동학 및 예비 항종양 효과를 포함한 초기 결과를 도출할 예정이다. 이를 토대로 2개 용량을 선정한 뒤 2027년 초 파트2를 시작할 계획이다.
김열홍 유한양행 R&D 총괄 사장은 "현재 진행 중인 임상 1/2상 연구를 통해 안전성과 항종양 효과를 지속적으로 평가하고 권장용량 확립과 후속 개발을 추진할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com